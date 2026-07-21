Malen chiama Summerville per portarlo a Roma: il retroscena sulla telefonata e quelle parole al Mondiale…

La chiamata di Donny, l’amico lasciato col broncio sul volo di ritorno dagli Stati Uniti. Malen si è mosso per Summerville , informandosi sullo stato di avanzamento della trattativa con il diretto interessato. Gli ha chiesto aggiornamenti mostrandosi entusiasta, forse perché profondamente convinto che con il connazionale al proprio fianco anche il suo rendimento potrà ulteriormente migliorare.

Il possibile tridente con Dybala

Malen immagina un attacco da sogno nella stagione della Champions: lui, Summerville e Dybala, un trio in grado di accendere pure la fantasia dei tifosi. «Crysencio è fantastico», ha detto Donyell durante la rassegna iridata. Summerville ha realizzato due reti durante la Coppa del Mondo, Malen ha cominciato da titolare e ha concluso l’avventura in panchina con tanto di incomprensioni col ct Koeman. Ora i due partner dell’attacco oranje sono pronti a ritrovarsi nella Capitale.