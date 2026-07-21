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martedì 21 luglio 2026
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Dybala a sorpresa: a mezzanotte spunta alla festa dei tifosi della Roma. È delirio e lui si emoziona

Il numero 21 giallorosso a via Uffici del Vicario per i 99 anni del club. Con lui Candela e Rizzitelli
Chiara Zucchelli
3 min
Roma

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Sorpresa doveva essere e sorpresa è stata: la Roma oggi, 22 luglio, festeggia 99 anni. E, come ogni anno, i tifosi sfilano per le vie del centro, fino a Via Uffici del Vicario, dove nacque il club. Stavolta però la società ha organizzato una sorpresa: da un hotel che affaccia sulla strada a due passi dal Pantheon si è affacciato, fresco di rinnovo e con la nuova maglia che sarà presentata oggi, Paulo Dybala. Con lui due icone del club: Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli.

Roma, una notte magica e l'emozione di Dybala

Detto che altre feste ci sono state a Testaccio, con l'Orchestraccia di Marco Conidi, e al Colosseo Quadrato, con una bella coreografia di una parte dei gruppi, a via Uffici del Vicario l'emozione è stata enorme quando, a mezzanotte, è spuntato Dybala. Lo sapevano in pochissimi e la sorpresa è riuscita. Il campione argentino ha ringraziato i tifosi per l'ovazione, si è battuto più volte la mano sul petto. Sotto c'era "lo stemma del popolo", così come scritto sullo striscione che apriva il corteo. Quello stesso stemma che i Friedkin hanno voluto rimettere sulla maglia. Per la gioia di tutti i romanisti. 

 

 

 

 

 

 

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