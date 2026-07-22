La Roma e il caso Summerville, siamo i nuovi poveri

Leggi il commento all'ultimo dietrofront di mercato che ha fatto sfumare ai giallorossi l'acquisto dell'attaccante

Il declino di un sistema economico raramente si compie in tempi brevi: la povertà si avverte solo quando le condizioni finanziarie costringono a rinunciare concretamente a consumi a cui si teneva, o a cui si era abituati. Quando quel momento arriva, di solito gli elettori cacciano i governanti. Per il calcio italiano quel momento è adesso, perché forse mai come in questa sessione di mercato il re appare improvvisamente nudo. Ai flop delle ultime settimane, giocatori corteggi