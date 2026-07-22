La Roma presenta la nuova maglia nel giorno del suo 99° compleanno: dalla "Virtus" romana allo Stemma della Tradizione e una scritta speciale
Il 22 luglio come ogni anno si tinge delle sfumature del giallo e del rosso per celebrare l'anniversario della nascita della Roma. Dopo l'indimenticabile festa dei tifosi di ieri sera, oltre che si sono dati appuntamento a Piazza San Silvestro e allo scoccare della mezzanotte hanno dato il via ai festeggiamenti per il 99° compleanno del club, oggi Adidas e la Roma hanno presentato il nuovo kit Home per la stagione 2026/27. Un inno alla "Virtus" romana. La virtù che incarna coraggio e forza che si traduce in un simbolo tangibile di eccellenza e determinazione, spirito che contraddistingue la passione della società. Dybala, Malen, Mancini, Cristante, Corelli, Giugliano e Greggi indossano questo kit, che fonde un'estetica moderna con un profondo rispetto per la storia, è pronto a vestire atleti e tifosi per nuove sfide, simboleggiando l’inestinguibile identità giallorossa. Il design pulito e audace, oltre a trasmettere fiducia e orgoglio attraverso la sua semplicità, è coronato sul cuore dallo Stemma della Tradizione, già utilizzato nella stagione 2023/2024 in occasione del derby vinto 1-0 il 6 aprile 2024.
Con tutte le nostre forze
L’ispirazione della maglia affonda le sue radici nella storia della Capitale, riprendendo le iconiche tonalità giallorosse che da sempre distinguono la AS Roma. Il rosso è accostato alle classiche finiture gialle, con linee pulite e decise che trasmettono un senso di orgoglio, mentre il girocollo è impreziosito dal messaggio sul retro "Con tutte le nostre forze", un simbolo tangibile del legame indissolubile tra la squadra e la sua gloriosa storia. Sotto questa scritta torna anche lo storico logo "ASR", presente anche nello scudetto sul petto, sotto il simbolo della lupa. Progettata per il calcio ad alte prestazioni, la maglia è realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo per migliorare la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento. La più recente tecnologia CLIMACOOL+ di Adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore per mantenere i giocatori freschi e asciutti, mentre le zone in mesh strategicamente posizionate migliorano il flusso d'aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita. Il nuovo kit Home dell'AS Roma 2026/27 sarà disponibile per l'acquisto a partire da oggi, mercoledì 22 luglio 2026, presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas e su adidas.it