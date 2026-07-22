La Roma presenta la nuova maglia nel giorno del suo 99° compleanno: dalla "Virtus" romana allo Stemma della Tradizione e una scritta speciale

Il 22 luglio come ogni anno si tinge delle sfumature del giallo e del rosso per celebrare l'anniversario della nascita della Roma. Dopo l'indimenticabile festa dei tifosi di ieri sera, oltre che si sono dati appuntamento a Piazza San Silvestro e allo scoccare della mezzanotte hanno dato il via ai festeggiamenti per il 99° compleanno del club, oggi Adidas e la Roma hanno presentato il nuovo kit Home per la stagione 2026/27. Un inno alla "Virtus" romana. La virtù che incarna coraggio e forza che si traduce in un simbolo tangibile di eccellenza e determinazione, spirito che contraddistingue la passione della società. Dybala, Malen, Mancini, Cristante, Corelli, Giugliano e Greggi indossano questo kit, che fonde un'estetica moderna con un profondo rispetto per la storia, è pronto a vestire atleti e tifosi per nuove sfide, simboleggiando l’inestinguibile identità giallorossa. Il design pulito e audace, oltre a trasmettere fiducia e orgoglio attraverso la sua semplicità, è coronato sul cuore dallo Stemma della Tradizione, già utilizzato nella stagione 2023/2024 in occasione del derby vinto 1-0 il 6 aprile 2024.