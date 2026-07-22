Totti fa gli auguri alla Roma per il compleanno: cosa ha scritto su Instagram e che musica ha scelto

Il 22 luglio è una data che ogni tifoso della Roma custodisce nel cuore. Nel giorno del 99esimo anniversario della fondazione del club giallorosso, migliaia di sostenitori hanno invaso le strade della Capitale per celebrare la ricorrenza, ma uno dei momenti più emozionanti è arrivato anche sui social grazie a Francesco Totti. L'ex capitano ha voluto rendere omaggio alla sua squadra con una storia pubblicata su Instagram. Poche parole, ma dal significato enorme. Nella sua storia Instagram Totti ha scritto semplicemente: "Roma per sempre, auguri."