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Totti fa gli auguri alla Roma per il compleanno: cosa ha scritto su Instagram e che musica ha scelto

L’ex capitano giallorosso celebra il 99esimo anniversario del club con una storia social
2 min
TagsTottiRomacompleanno
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Il 22 luglio è una data che ogni tifoso della Roma custodisce nel cuore. Nel giorno del 99esimo anniversario della fondazione del club giallorosso, migliaia di sostenitori hanno invaso le strade della Capitale per celebrare la ricorrenza, ma uno dei momenti più emozionanti è arrivato anche sui social grazie a Francesco Totti. L'ex capitano ha voluto rendere omaggio alla sua squadra con una storia pubblicata su Instagram. Poche parole, ma dal significato enorme. Nella sua storia Instagram Totti ha scritto semplicemente: "Roma per sempre, auguri."

La storia di Totti per la Roma

Ad accompagnare il messaggio c'è un'immagine fortemente simbolica: il numero 10 giallorosso osserva Roma dall'alto, con lo Stadio Olimpico sullo sfondo, quasi a voler abbracciare la città e il popolo romanista nel giorno del compleanno del club. A rendere ancora più suggestivo il post è la scelta della colonna sonora. In sottofondo risuona infatti "C'è un cuore che batte" di Antonello Venditti, uno degli artisti più legati alla storia della Roma e autore di alcune delle canzoni che negli anni sono diventate veri e propri inni per i tifosi giallorossi.

 

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