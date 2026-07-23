Dybala, Riquelme stizzito in tv: "Chiedete a lui perché non è al Boca...". E spunta un retroscena sulla festa dei tifosi

Gli argentini hanno provato a convincere Paulo fino all'ultimo ma lui ha mantenuto la parola data a Trigoria: ecco cosa è successo e le parole della suocera

Poche ore prima della firma con la Roma, quando Paulo Dybala si stava per imbarcare dall'Argentina per l'Italia, il Boca gli ha fatto una nuova offerta di contratto. Erano previsti due anni con opzione per il terzo e, pare, anche una percentuale (ricca) sugli incassi di maglie e gadget vari. Dybala ha ascoltato, ringraziato e declinato ancora una volta. Per adesso c'è solo la Roma e la carriera in giallorosso. Come confermato anche da sua suocera, Catherine Fulop: "A lui manca l'Argentina, il suo Paese, così come a mia figlia Oriana. Ma Paulo è un gentiluomo, un ragazzo fantastico e adesso è concentrato sulla sua carriera".

Riquelme stizzito: "Dybala? Chiedete a lui..." Sarà - forse - anche per questo che quando, in una lunga intervista a Tyc Sport, a Riquelme viene chiesto come mai Dybala non sia al Boca lui risponde stizzito: "Chiedetelo a lui... Voi non gli parlate? Io ogni tanto... Mi deve la maglia, speriamo che un giorno me la restituisca". Il presidente del Boca, in cuor suo, pensa di aver fatto il massimo, con la complicità di Paredes, per convincere il giocatore ad accettare la sua proposta. E probabilmente è vero. Solo che Dybala aveva in testa ancora la Roma, la Champions e la volontà di giocare almeno un altro anno in Europa. La fiducia e la stima di Gasperini hanno fatto il resto.

Roma Roma celebra la "virtus" romana: nella nuova maglia torna lo Stemma della Tradizione Dybala e la festa della Roma: perché Paulo era a via Uffici del Vicario Non solo: anche l'amore dei tifosi ha avuto il suo peso nella scelta dell'argentino. Proprio così si spiega la scelta di essere presente alla festa per i 99 anni della Roma e quel saluto emozionato a via Uffici del Vicario. Una sorpresa tenuta, giustamente, ben nascosta dalla proprietà. Ma con un retroscena. Non è stata una cosa decisa all'ultimo. Dybala e la Roma, con il permesso anche di Gasperini che ha acconsentito che il giocatore fosse fuori da Trigoria a mezzanotte, avevano deciso tutto da giorni. Paulo ci teneva, la Roma anche. Riquelme, per ora, se ne farà una ragione.

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