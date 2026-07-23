Roma, dopo Robinio Vaz anche Pisilli ko: salta il Trastevere
In meno di dieci giorni la Roma ha registrato un doppio stop: al ko di Robinio Vaz ha fatto seguito l'infortunio di Pisilli, che salterà l'amichevole contro il Trastevere di oggi (giovedì 23 luglio) alle 18. L'attaccante si era fermato non appena era iniziato il ritiro giallorosso per una lesione al collaterale del ginocchio, il centrocampista invece ha accusato un problema muscolare che andrà valutato meglio nelle prossime ore.
Pisilli ko, Gasperini senza centrocampo
Forse, lo stop è più precauzionale che altro, gli esami medici di approfondimento diranno di più sulle condizioni di Pisilli. Di certo, Gasperini incassa nel giro di pochi giorni due infortuni, i primi della nuova stagione. E soprattutto resta con un solo centrocampista a disposizione, Cristante, visto che Koné e El Aynaoui devono ancora rientrare dalle vacanze dopo le fatiche del Mondiale.