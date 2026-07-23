Roma, dopo Robinio Vaz anche Pisilli ko: salta il Trastevere

In meno di dieci giorni la Roma ha registrato un doppio stop: al ko di Robinio Vaz ha fatto seguito l'infortunio di Pisilli, che salterà l'amichevole contro il Trastevere di oggi (giovedì 23 luglio) alle 18. L'attaccante si era fermato non appena era iniziato il ritiro giallorosso per una lesione al collaterale del ginocchio, il centrocampista invece ha accusato un problema muscolare che andrà valutato meglio nelle prossime ore.