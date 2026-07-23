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giovedì 23 luglio 2026
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Dove vedere Roma-Trastevere in tv? Dazn o Sky, orario

Seconda amichevole estiva a Trigoria per i giallorossi: Gasperini ritrova Malen e N'Dicka. Tutte le info
3 min
TagsRomaTrastevere
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Tutte le notizie sulla squadra

Dopo il raduno e l'inizio della preparazione pre campionato e prima della partenza per il Galles, la Roma scende in campo per la seconda amichevole estiva. Dopo il test in famiglia contro la Primavera, i giallorossi giocheranno contro il Trastevere, squadra di Serie D finita al secondo posto lo scorso anno nel girone G. Dopo il Mondiale, Gasperini ritrova Malen e N'Dicka: l'allenatore potrebbe subito fargli provare il campo nella sfida a Trigoria. Occhi puntati anche su Dybala dopo gli ottimi segnali nell'amichevole contro la Primavera. L'allenatore dei giallorossi però non avrà a disposizione Robinio Vaz e Pisilli, fermati per infortunio.

 

 

Roma-Trastevere, l'orario

La seconda amichevole estiva della Roma la vedrà impegnata contro il Trastevere: sfida in programma oggi, giovedì 23 luglio, alle ore 18, al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

Dove vedere Roma-Trastevere in diretta tv

Gran parte delle amichevoli estive di questo pre campionato della Roma saranno visibili su DAZN, previo abbonamento. Ma non sarà possibile assistere in diretta al test contro il Trastevere: infatti non ci sarà copertura televisiva della partita di Trigoria.

 

 

Roma-Trastevere, dove vederla in streaming

Stesso discorso vale per la trasmissione in streaming. La partita contro il Trastevere con verrà trasmessa, ma gran parte delle amichevoli dei giallorossi saranno visibili su DAZN: l'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login.

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