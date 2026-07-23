Boom Roma, la maglia fa impazzire i tifosi: più 65% di vendite rispetto a un anno fa

Una maglia che è già storia

Presentata nella giornata di mercoledì 22 luglio, giorno del compleanno del club, la nuova maglia è stata ideata come un omaggio alla "Virtus" romana, concetto che richiama coraggio, forza, eccellenza e determinazione, valori che il club ha voluto rappresentare attraverso un design essenziale ma ricco di significato. A indossare il nuovo kit nella campagna di lancio sono stati Paulo Dybala, Donyell Malen, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Corelli, Manuela Giugliano e Giada Greggi, protagonisti degli scatti che hanno accompagnato la presentazione. Il kit Home è disponibile dall'inizio della giornata di mercoledì 22 luglio presso gli AS Roma Store, sullo store ufficiale del club e nei punti vendita Adidas selezionati, oltre che sull'app e sul sito del marchio tedesco. L'entusiasmo dei tifosi, però, è già evidente: la nuova casacca è partita con numeri decisamente superiori rispetto a quelli della scorsa stagione. Apprezzatissima, soprattutto, la scelta di mettere il vecchio stemma come promesso dai Friedkin in tempi non sospetti.