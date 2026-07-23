Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Boom Roma, la maglia fa impazzire i tifosi: più 65% di vendite rispetto a un anno fa

Impennata di acquisti dopo la presentazione del nuovo kit giallorosso: ai fan piace e si vede, lo dicono i numeri
2 min
TagsRomaMaglia
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La nuova maglia della Roma ha già fatto centro. A poche ore dalla presentazione ufficiale del kit Home 2026/27, i tifosi giallorossi hanno risposto con entusiasmo, facendo registrare un incremento del 65% delle vendite rispetto allo stesso periodo della passata stagione. Un dato che conferma l'immediato gradimento per la nuova divisa firmata Adidas.

Una maglia che è già storia

Presentata nella giornata di mercoledì 22 luglio, giorno del compleanno del club, la nuova maglia è stata ideata come un omaggio alla "Virtus" romana, concetto che richiama coraggio, forza, eccellenza e determinazione, valori che il club ha voluto rappresentare attraverso un design essenziale ma ricco di significato. A indossare il nuovo kit nella campagna di lancio sono stati Paulo Dybala, Donyell Malen, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Corelli, Manuela Giugliano e Giada Greggi, protagonisti degli scatti che hanno accompagnato la presentazione. Il kit Home è disponibile dall'inizio della giornata di mercoledì 22 luglio presso gli AS Roma Store, sullo store ufficiale del club e nei punti vendita Adidas selezionati, oltre che sull'app e sul sito del marchio tedesco. L'entusiasmo dei tifosi, però, è già evidente: la nuova casacca è partita con numeri decisamente superiori rispetto a quelli della scorsa stagione. Apprezzatissima, soprattutto, la scelta di mettere il vecchio stemma come promesso dai Friedkin in tempi non sospetti.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Dove vedere Roma-Trastevere in tv? Dazn o Sky, orarioDopo Robinio Vaz anche Pisilli ko

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS