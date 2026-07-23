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Tsimikas lancia frecciate a Gasperini: "Non vedevo l'ora di tornare al Liverpool. Non so perché ho giocato poco a Roma"

Le parole al veleno del greco che si scaglia contro l'allenatore giallorosso: tutti i dettagli
2 min
TagsRomatsimikasGasperini
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LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Fanno rumore le parole di Kostas Tsimikas. Il difensore greco ha lasciato la Roma lo scorso 30 giugno: i giallorossi non hanno esercitato il riscatto e il giocatore, dopo aver collezionato 25 presenze tra Serie A ed Europa League, ha fatto ritorno al Liverpool. Il classe 1996 di Salonicco sembra aver già dimenticato l'avventura nella Capitale: "È come non essere mai andato via, non vedevo l'ora di tornare in Inghilterra", ha detto Tsimikas ai canali ufficiali dei 'Reds'.

Tsimikas lancia frecciate a Gasperini: "Non vedevo l'ora di tornare al Liverpool"

"L'anno scorso - spiega Tsimikas - ho avuto una stagione molto dura e strana, ma ora sono qui". Poi la frecciata a Gasperini: "Durante l'ultimo anno mi sono allenato duramente, anche se per qualche motivo non ho giocato molto". Il 30enne greco ha trovato pochissimo spazio l'anno scorso e non ha mai conquistato la fiducia di Gasperini che è dovuto correre ai ripari adattando il brasiliano Wesley sull'out mancino.

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