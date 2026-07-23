Roma-Trastevere diretta: segui l'amichevole a Trigoria LIVE
La Roma alza i giri del motore con il secondo test estivo. Dopo la prima amichevole contro la Primavera, i giallorossi di Gasperini sfidano il Trastevere, sempre a Trigoria. La Roma e il suo tecnico a caccia di altre indicazioni dal campo, mentre si aspettano sempre sviluppi e novità dal mercato. Fischio d'inizio alle ore 18: segui l'amichevole in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
17:29
Roma, la formazione per il test contro Trastevere
Si giocheranno 2 tempi da 35 minuti, con Gasperini che ha già ufficializzato la formazione giallorossa che partirà titolare:
ROMA (1° tempo): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch; Cristante, Bah, Angelino; Dybala, Cherubini; Malen.
17:25
D'Amico alza il prezzo su Koné: la situazione
Sviluppi dal mercato in uscita: il mediano francese ha sempre il cellulare acceso con tanti club, dall'Arabia alla Premier, alla finestra ma non andrà via per meno di una cifra molto alta. LEGGI TUTTO
17:17
Roma, il programma completo delle amichevoli estive
26 luglio, in Francia: Roma-Cannes
1 agosto, ritiro in Galles: Roma-Cardiff
4 agosto, ritiro in Galles: Roma -Newport
8 agosto, ritiro in Galles: Roma-Brighton
15 agosto, in Germania: Roma-Borussia Dortmund
17:10
Roma di nuovo in campo quattro giorni dopo il primo test
Dopo il primo test, concluso 6-0 contro la Primavera con show di Dybala, la Roma torna subito in campo a quattro giorni di distanza. Si alza il livello contro il Trastevere, squadra che milita in Serie D.
17:07
Malen e N’Dicka nuovamente in gruppo
La Roma non ha ancora accolto volti nuovi, ma intanto vede il ritorno di Malen e N’Dicka dopo le fatiche del Mondiale. Il rientro di due importanti pilastri per Gasperini, che però aspetta ancora rinforzi dal mercato.
16:59
Sfuma un altro obiettivo: ufficiale Garnacho all'Aston Villa
La Roma si prepara a tornare in campo ma intanto si aspettano novità dal mercato. Nel frattempo è sfumato un altro obiettivo nella lista di D'Amico: si tratta di Garnacho, con l'Aston Villa che ne ha ufficializzato l'acquisizione. LEGGI TUTTO
16:52
Pisilli ko, salta il test contro Trastevere
Doppio stop in pochi giorni per la Roma: dopo il ko di Robinio Vaz ha fatto seguito l'infortunio di Pisilli. Ecco le condizioni del centrocampista giallorosso, che salterà questo test contro Trastevere. LEGGI QUI
16:47
Roma-Trastevere non sarà disponibile in tv o streaming
Test a porte chiuse per i giallorossi di Gasperini: l'amichevole contro Trastevere non sarà visibile in tv o streaming. Il corrieredellosport.it fornirà una diretta testuale della partita, con tutte le azioni e i momenti salienti. LEGGI QUI
16:45
Roma-Trastevere, secondo test a Trigoria per i giallorossi
Quattro giorni dopo l'amichevole contro la Primavera, la Roma di Gasperini torna in campo per il secondo test estivo, sempre a Trigoria. Stavolta l'avversario è il Trastevere, squadra di Serie D. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it
Centro sportivo Fulvio Bernardini - Trigoria (Roma)