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Infortunio Pisilli, l'esito degli esami: le condizioni e i tempi di recupero

Problema al polpaccio sinistro per il centrocampista della Roma, costretto a fermarsi nel cuore della pre-season della squadra di Gasperini
2 min
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Stop per Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma, che aveva accusato un problema al polpaccio sinistro nella giornata di ieri, dovrà rimanere ai box a causa di una lesione muscolo fasciale di primo grado al muscolo soleo. Questo, dunque, l'esito degli esami strumentali, a cui si è sottoposto nelle ultime ore il giocatore cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

Roma, si ferma Pisilli: i tempi di recupero

Una lesione di basso grado al soleo della gamba sinistra che costringerà Pisilli a circa dieci giorni di stop, prima di essere aggregato nuovamente al gruppo allenato da Gian Piero Gasperini. Il ragazzo classe 2004, per questo motivo, salterà l'amichevole odierna con il Trastevere, raggiungendo Robinio Vaz in infermeria. Resta da capire se sarà convocato ugualmente per la tournée dei giallorossi in Galles. La partenza per Cardiff è prevista per il prossimo 31 luglio.

 

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