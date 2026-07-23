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giovedì 23 luglio 2026
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Cristante chiama Pellegrini: "L'ho sentito e lo aspettiamo qui a braccia aperte"

Il centrocampista della Roma, leader dello spogliatoio di Gasperini, ha parlato anche del rinnovo del giocatore romano, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno
3 min
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La Roma di Gian Piero Gasperini porta a casa anche la seconda amichevole della sua pre-season, superando senza particolari problemi il Trastevere, formazione iscritta al prossimo campionato di Serie D. In attesa di recuperare gli infortuni Vaz e Pisilli, il Gasp ha raccolto indicazioni importanti a pochi passi dalla seconda fase della preparazione, che si svolgerà in Galles a partire dal 31 luglio. Riflettori puntati anche sui senatori dello spogliatoio giallorosso: tra questi Bryan Cristante, a segno nel match che si è chiuso oggi sul punteggio di 6-0.

Roma, Cristante dopo il test con il Trastevere: "Stiamo lavorando bene. Pellegrini? Lo aspettiamo"

A margine del test odierno, andato in scena a Trigoria, Cristante ha commentato i primi passi della Roma verso la nuova stagione sportiva: "Stiamo lavorando bene, conosciamo già i concetti del mister e stiamo trovando continuità, siamo partiti forte e si lavora tanto. Nuovi volti? Qualcuno sicuro arriverà, ci penserà la società. Il futuro di Pellegrini? L'ho sentito, lo aspettiamo a braccia aperte e speriamo che torni in gruppo il prima possibile".

Cristante: "Gli obiettivi della Roma? Vogliamo crescere, in Champions incontri i migliori"

Cristante ha poi proseguito: "Obiettivi? Innanzitutto voglia trovare continuità, vogliamo crescere. Quest'anno c'è anche la Champions che chiaramente sarà più difficile. Vogliamo fare un bel campionato, porsi obiettivi adesso è difficile. Champions? Incontri i migliori che ci sono, già dalla prima fase si trovano squadre importanti. Ci faremo trovare pronti, vogliamo fare una bella stagione anche in Champions".

 

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