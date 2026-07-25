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Roma di nuovo in campo: i convocati di Gasperini per l'amichevole a Cannes

Sono 23 i giallorossi a disposizione del tecnico per il test contro la squadra francese di terza divisione, che come quella giallorossa è di proprietà dei Friedkin
2 min
TagsRomaCannesconvocati
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ROMA - Dopo il 6-0 rifilato al Trastevere nell'ultimo test andato in scena a Trigoria e in attesa di rinforzi da un mercato finora in stallo per quanto riguarda le entrate, la Roma di un 'impaziente' Gian Piero Gasperini tornerà in campo domani (domenica 26 luglio) a Cannes contro il club francese padrone di casa, neopromosso in terza divisione transalpina e come quello giallorosso di proprietà dei Friedkin.

I convocati di Gasperini per il test di Cannes

Questi i calciatori della Roma convocati da Gasperini per l'amichevole sul campo del Cannes:
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, N'Dicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Nardin, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Panico, Di Nunzio, Giammattei, Bah.
Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Dybala, Arena.

 

 

Roma, il calendario delle amichevoli

Roma-Cannes - 26 luglio, in Francia;
Roma-Cardiff - 1 agosto, nel ritiro in Galles;
Roma -Newport - 4 agosto, nel ritiro in Galles;
Roma-Brighton - 8 agosto, nel ritiro in Galles;
Roma-Borussia Dortmund - 15 agosto, in Germania.

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