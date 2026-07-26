Dove vedere Cannes-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

La Roma torna in campo per l’amichevole contro il Cannes, altro club di proprietà dei Friedkin. Gasperini dovrà attingere a piene mani alla Primavera per allestire una coppia di centrocampo. Pisilli ha accusato giovedì mattina una lesione muscolo fasciale di primo grado al soleo sinistro (ne avrà ancora per una settimana abbondante) e la sua assenza si aggiunge a quelle di El Aynaoui e Koné, entrambi in ferie dopo il Mondiale. El Aynaoui dovrebbe aggregarsi al gruppo in partenza per il Galles, il 30 agosto, Koné invece sarebbe di nuovo a disposizione al termine del secondo ritiro, quindi dal 10 agosto in poi. Per la trasferta di oggi, oltre a capitan Cristante, sono stati chiamati a rimpolpare la mediana i giovani Panico, Di Nunzio, Giammattei e Bah. In attacco out Cherubini (ha la febbre), ma rispetto al match con il Trastevere Gasperini riavrà Soulé.

Calciomercato Roma La Roma e il complicato mercato estivo: prima Greenwood e poi Summerville... i tifosi aspettano e si sfogano con i meme Cannes-Roma, l'orario L'amichevole tra Cannes e Roma è in programma oggi, domenica 26 luglio, alle 17:30 allo Stade Pierre de Coubertin, a Cannes, in Francia. Dopo il test contro il club neo-promosso nella terza divisione transalpina, il precampionato dei giallorossi proseguirà in Galles per un trittico di sfide nel mese di agosto contro Cardiff, Newport e Brighton. Si chiuderà ufficialmente con l'affascinante match del 15 agosto al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund.

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