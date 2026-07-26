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domenica 26 luglio 2026
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Cannes
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    Roma
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    • 34'P. Dybala
    • 43'D. Malen
    • 55'P. Dybala
    0 - 3
    64' 2° tempo
    Amichevoli - 26.07.2026
    Stade Pierre de Coubertin, Cannes

    Arbitro
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Cannes
    0 - 3
    64' 2° tempo
    Roma

    Cannes-Roma diretta: segui l'amichevole gi oggi live

    Primo test fuori casa per la squadra di Gasperini, ancora senza nuovi giocatori in campo
    4 min
    Roma

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    Tutte le notizie sulla squadra
    Aggiorna

    Prosegue la preparazione della Roma. Dopo le amichevoli con Primavera e Trastevere la squadra di Gasperini vola a in Francia per affrontare il primo test fuori dalle mura di casa, contro il Cannes. Il tecnico ancora non può schierare nessun nuovo giocatore (Castro però è molto vicino), e si affida inizialmente ad un attacco formato da Dybala, Soulé e Malen. A centrocampo confermato Bah. Segui l'amichevole in diretta con noi. 

     

    18:57

    62' Altre sostituzioni Roma: esce Dybala

    Dentro Di Nunzio, Giammattei, Nardin, Angelino. Fuori Dybala, Rensch, N’Dicka, Cristante.

    18:50

    56' Doppietta di Dybala

    Prateria per Dybala che avanza verso la porta, rientra sul sinistro e batte il portiere sul primo palo. 

    18:48

    54' Il Cannes ci prova

    Gerbeaud di testa spaventa Gollini. La squadra di casa, con un uomo in più, sta provando ad accorciare. 

    18:40

    Le sostituzioni della Roma

    Gasperini mette in campo Gollini, Dovbyk, Lulli, Ziolkowski, Ghilardi e Panico. In panchina Svilar, Malen, Soulé, Mancini, Hermoso e Bah.

    18:39

    Cominciato il secondo tempo

    Tanti cambi da una parte e dall'altra.

    18:21

    Finisce il primo tempo

    Una buona frazione di gioco da parte della Roma, rovinata dall'arbitro che ha espulso Wesley. I giallorossi giocheranno tutto il secondo tempo in 10. 

    18:19

    48' Assurda espulsione per Wesley

    L'arbitro sventola un secondo cartellino al brasiliano per un intervento che a malapena è fallo.

    18:15

    44' Raddoppio di Malen

    Pressione alta della Roma, Dybala punta il difensore e rientra sul sinistro: il difensore pasticcia, la palla arriva a Malen che non sbaglia. 

    18:06

    35' Gol di Dybala

    Calcio di punizione perfetto di Dybala: il portiere prova a buttarsi alla sua sinistra ma non c'è niente da fare. 

    18:00

    29' Malen vicino al gol

    Wesley sulla destra supera di astuzia il suo avversario e serve Malen: l'attaccante si sbarazza del difensore con un sombrero ma poi il tiro finisce addosso al portiere. 

    17:51

    21' Cannes pericoloso

    Goncalves riesce ad arrivare al tiro da buona posizione sugli sviluppi di un corner: la sua conclusione però è sballata. 

    17:46

    Presenza importante sulle tribune

    Ad assistere il match c'è anche Ryana Friedkin. Leggi qui per saperne di più.

    17:45

    14' Primo squillo Roma

    Prima occasione della partita: la crea Wesley con un'accelerazione sulla sinistra. Il suo cross viene però intercettato dalla difesa.

    17:42

    12' Finora nessuna occasione

    La Roma controlla possesso palla e partita, ma in avanti non trova spazi.

    17:31

    Comincia la partita

    Calcio d'inizio affidato alla Roma.

    17:22

    La formazione ufficiale della Roma

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    Cannes

     

     

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