Cannes-Roma diretta: segui l'amichevole gi oggi live

Prosegue la preparazione della Roma. Dopo le amichevoli con Primavera e Trastevere la squadra di Gasperini vola a in Francia per affrontare il primo test fuori dalle mura di casa, contro il Cannes. Il tecnico ancora non può schierare nessun nuovo giocatore (Castro però è molto vicino), e si affida inizialmente ad un attacco formato da Dybala, Soulé e Malen. A centrocampo confermato Bah. Segui l'amichevole in diretta con noi.