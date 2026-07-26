- 34'P. Dybala
- 43'D. Malen
- 55'P. Dybala
Cannes-Roma diretta: segui l'amichevole gi oggi live
Prosegue la preparazione della Roma. Dopo le amichevoli con Primavera e Trastevere la squadra di Gasperini vola a in Francia per affrontare il primo test fuori dalle mura di casa, contro il Cannes. Il tecnico ancora non può schierare nessun nuovo giocatore (Castro però è molto vicino), e si affida inizialmente ad un attacco formato da Dybala, Soulé e Malen. A centrocampo confermato Bah. Segui l'amichevole in diretta con noi.
18:57
62' Altre sostituzioni Roma: esce Dybala
Dentro Di Nunzio, Giammattei, Nardin, Angelino. Fuori Dybala, Rensch, N’Dicka, Cristante.
18:50
56' Doppietta di Dybala
Prateria per Dybala che avanza verso la porta, rientra sul sinistro e batte il portiere sul primo palo.
18:48
54' Il Cannes ci prova
Gerbeaud di testa spaventa Gollini. La squadra di casa, con un uomo in più, sta provando ad accorciare.
18:40
Le sostituzioni della Roma
Gasperini mette in campo Gollini, Dovbyk, Lulli, Ziolkowski, Ghilardi e Panico. In panchina Svilar, Malen, Soulé, Mancini, Hermoso e Bah.
18:39
Cominciato il secondo tempo
Tanti cambi da una parte e dall'altra.
18:21
Finisce il primo tempo
Una buona frazione di gioco da parte della Roma, rovinata dall'arbitro che ha espulso Wesley. I giallorossi giocheranno tutto il secondo tempo in 10.
18:19
48' Assurda espulsione per Wesley
L'arbitro sventola un secondo cartellino al brasiliano per un intervento che a malapena è fallo.
18:15
44' Raddoppio di Malen
Pressione alta della Roma, Dybala punta il difensore e rientra sul sinistro: il difensore pasticcia, la palla arriva a Malen che non sbaglia.
18:06
35' Gol di Dybala
Calcio di punizione perfetto di Dybala: il portiere prova a buttarsi alla sua sinistra ma non c'è niente da fare.
18:00
29' Malen vicino al gol
Wesley sulla destra supera di astuzia il suo avversario e serve Malen: l'attaccante si sbarazza del difensore con un sombrero ma poi il tiro finisce addosso al portiere.
17:51
21' Cannes pericoloso
Goncalves riesce ad arrivare al tiro da buona posizione sugli sviluppi di un corner: la sua conclusione però è sballata.
17:46
Presenza importante sulle tribune
Ad assistere il match c'è anche Ryana Friedkin. Leggi qui per saperne di più.
17:45
14' Primo squillo Roma
Prima occasione della partita: la crea Wesley con un'accelerazione sulla sinistra. Il suo cross viene però intercettato dalla difesa.
17:42
12' Finora nessuna occasione
La Roma controlla possesso palla e partita, ma in avanti non trova spazi.
17:31
Comincia la partita
Calcio d'inizio affidato alla Roma.
17:22
La formazione ufficiale della Roma
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.
Cannes