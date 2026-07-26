Cannes-Roma, c'è anche Ryan Friedkin: colloqui con Gasperini e D'Amico

Il vicepresidente e tenutario della Roma sta assistendo all’amichevole tra il club francese e quello giallorosso, due delle tre società della galassia Pursuit Sports (l’altra è l’Everton)

INVIATO A CANNES - Una presenza a sorpresa, come al solito discreta, eppure apprezzatissima. Allo stadio De Coubertin di Cannes c’è anche Ryan Friedkin. Il vicepresidente e tenutario della Roma sta assistendo all’amichevole tra il club francese e quello giallorosso, due delle tre società della galassia Pursuit Sports (l’altra è l’Everton). Ryan si è intrattenuto a lungo con Gasp nel pre-partita, poi ha avuto un colloquio con il ds D’Amico che lo ha accompagnato sulle tribune dello stadio. Tra mercato (sono ore caldissime sul fronte Castro, vicino al club capitolino) e programmazione, il giovane dirigente sta seguendo da vicino lo sviluppo delle due realtà, il Cannes destinato a scalare i vertici del calcio francese dopo la promozione in terza serie e la Roma, prossima al ritorno in Champions League.

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