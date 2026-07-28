La Roma avanza per Fresneda: lo Sporting lo valuta 18 milioni

Perfetto per sostituire Celik

Fresneda, titolare della Spagna Under 21, ha caratteristiche che sarebbero molto utili al gioco di Gasperini: è infatti un esterno in grado di agire a tutta fascia, abile nell’uno contro uno ma anche in possesso dell’equilibrio necessario a garantire una fase difensiva solida e affidabile. In più, ha già una discreta esperienza internazionale: nella passata stagione ha disputato 10 partite in Champions League e frequenta abitualmente le competizioni europee dal 2023 nonostante abbia soltanto 21 anni. La diplomazia giallorossa è al lavoro per limare il prezzo. ©riproduzione riservata