Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 28 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Roma avanza per Fresneda: lo Sporting lo valuta 18 milioni

I dirigenti giallorossi non vogliono farsi sfuggire il terzino dell'Under 21 spagnola
Giorgio Marota
1 min
TagsFresnedaSportingD'Amico
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Trova sempre più conferme l’interesse della Roma per Ivan Fresneda, terzino destro che lo Sporting Lisbona valuta tra i 15 e i 18 milioni di euro. In quella posizione il ds D’Amico è alla ricerca di un sostituto di Celik, approdato alla Juventus a parametro zero proprio quando sembravano risolti tutti i nodi legati al suo rinnovo di contratto.

Perfetto per sostituire Celik

Fresneda, titolare della Spagna Under 21, ha caratteristiche che sarebbero molto utili al gioco di Gasperini: è infatti un esterno in grado di agire a tutta fascia, abile nell’uno contro uno ma anche in possesso dell’equilibrio necessario a garantire una fase difensiva solida e affidabile. In più, ha già una discreta esperienza internazionale: nella passata stagione ha disputato 10 partite in Champions League e frequenta abitualmente le competizioni europee dal 2023 nonostante abbia soltanto 21 anni. La diplomazia giallorossa è al lavoro per limare il prezzo. ©riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Nusa si avvicina alla Roma grazie a El MalaLa Roma cerca il “nuovo Celik”

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS