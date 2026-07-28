Mancini, la Roma sulla pelle: il nuovo tatuaggio è un messaggio di orgoglio giallorosso

I numeri di Mancini con la Roma

Con la Roma, Mancini ha finora totalizzato 319 presenze, messo a segno 23 gol e offerto 13 assist. Inamovibile nelle gerarchie di Gasperini, difensore che incarna lo spirito combattivo che i tifosi della Roma adorano, Mancini ha dimostrato ancora una volta quanto si senta addosso i colori e la responsabilità di rappresentare, con fierezza, un intero popolo.