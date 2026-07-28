Mancini, la Roma sulla pelle: il nuovo tatuaggio è un messaggio di orgoglio giallorosso
Cuore giallorosso. La Roma (sempre più) sulla pelle. Dopo aver rinnovato, non più tardi dello scorso 18 luglio, il suo contratto fino al 30 giugno 2029 e aver inviato un primo messaggio d'amore alla sua gente, Gianluca Mancini ha celebrato di nuovo il suo amore viscerale per il club che rappresenta con orgoglio dal settembre 2020. Come? Con un vistoso tatuaggio sulla coscia sinistra. In una storia pubblicata sul proprio profilo social, Mancini ha mostrato la nuova scritta "SPQR" (Senatus Populusque Romanus), simbolo storico di Roma e dell'identità cittadina, che si è impresso in maniera permanente sul suo corpo.
I numeri di Mancini con la Roma
Con la Roma, Mancini ha finora totalizzato 319 presenze, messo a segno 23 gol e offerto 13 assist. Inamovibile nelle gerarchie di Gasperini, difensore che incarna lo spirito combattivo che i tifosi della Roma adorano, Mancini ha dimostrato ancora una volta quanto si senta addosso i colori e la responsabilità di rappresentare, con fierezza, un intero popolo.