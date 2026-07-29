Castro e Malen insieme: Gasperini già studia un altro modulo per la Roma

Il dubbio alimenta le chiacchiere da bar, le discussioni social e pure qualche sogno nel cassetto: «Abbiamo speso davvero quasi 40 milioni per una riserva oppure Castro può giocare con Malen?». A Roma non si parla d’altro che del “Torito”, il piccolo toro arrivato in città con una fame da lupo. In entrambi i casi, per le sorti giallorosse, un’occasione di mercato capitata e colta all’improvviso potrebbe riscrivere la storia (e la tattica). Se davvero il club ha potuto permettersi un investimento del genere per un calciatore che in teoria dovrebbe solo «completare» la rosa e non «rinforzarla», per usare una distinzione alla quale Gasp tiene molto, allora significa che i Friedkin non badranno a spese pur di dare al tecnico gli strumenti giusti per competere in Champions e migliorare il terzo posto in Serie A della passata stagione. Viceversa, se le caratteristiche di Castro fossero complementari a quelle del bomber olandese, significherebbe che a Trigoria è arrivato un titolare stimato al punto da ipotizzare un cambio di modulo.

Coppia possibile in tre versioni Castro e Malen possono dunque coesistere? La risposta è sì e si sviluppa in tre diverse direzioni. La prima: sì a partita in corso, soprattutto quando sarà necessario attaccare per rimontare. La seconda: sì passando dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2, assetto che nella passata stagione Gasperini ha utilizzato solo per avanzare Cristante sulla trequarti. Ad esempio, è accaduto contro il Sassuolo: Bryan titolare dietro Dybala e Bailey. O a San Siro: ancora Cristante a supporto di Paulo e Soulé. La logica? Simile: avanzare un centrocampista per arginare il regista altrui (Matic, Modric) e per creare grattacapi alle difese con gli inserimenti dalle retrovie. Immaginare una Roma con Dybala dietro Castro e Malen non è fantascienza, soprattutto se il mercato dei trequartisti continuasse a essere così complesso. Con Pellegrini destinato al rinnovo, Gasp ne avrebbe tre nel reparto: la Joya, Soulé e Pelle. A giochi fatti ne vorrebbe 5, con Castro davanti e il cambio di assetto potrebbero bastarne 4. In alternativa, ed è la terza strada, i due attaccanti potrebbero giocare insieme grazie all’arretramento di Malen da ala offensiva nei due dietro la punta: nel corso della sua carriera Donny ha giocato tanto così, anche se dopo i 14 gol in 18 partite dell’ultimo campionato ci vorrebbe un bel coraggio a toglierlo dal cuore dell’area. Il calciatore, dopotutto, a più riprese ha ricordato di essere venuto a Roma convinto dalla promessa di fare il nove. Palla a Gasp, che di sicuro preferisce avere problemi di abbondanza che dover rabberciare ogni volta una formazione.

Roma Delirio per Castro a Roma: 300 tifosi ad accoglierlo a Termini! Impatto più che positivo Santiago, centravanti di lotta e di governo, è meno rifinitore di Malen e farà già una scelta di campo prendendo la maglia col numero 9 lasciata da Dovbyk. Il suo impatto con l’universo giallorosso è stato più che positivo: un bagno di folla (più di 300 tifosi) lo ha accolto a Termini lunedì sera allo scoccare della mezzanotte; ieri, mentre Roma e Bologna continuavano a scambiarsi i documenti, ha eseguito con successo le visite mediche. Nelle tre ore di test l’argentino ha spinto come un forsennato: fisicamente sembra già in palla. Sempre ieri Castro ha svolto una prima sgambata a Trigoria, oggi pronuncerà le sue prime parole da romanista e potrà allenarsi con i compagni, di rientro da due giorni di riposo. Domani volerà anche lui verso il Galles per la seconda parte del ritiro: a Hensol, nel centro federale delle nazionali di calcio e rugby, avrà dieci giorni per iniziare la sua scalata alle gerarchie. Chissà se a bordo siederà accanto a Malen, sussurrandogli una tenera confidenza, e cioè che potrà essere per lui molto più di un concorrente.

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