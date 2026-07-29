Gualtieri sullo stadio della Roma: "Prima pietra nel 2027". E sul Flaminio... 

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , ha rilasciato un'intervista a Retesport Fm 104.2, mettendo il focus sugli impianti: “Con l’avvio della Conferenza di Servizi decisoria, con una scadenza a breve, ormai non vi è alcun dubbio: lo stadio si farà . Ora bisogna capire solo il come, è questo l’aspetto più interessante e mi riferisco a come verrà edificato, a quali peculiarità questo impianto avrà. Capisco che ci sia stato tanto scetticismo dei tifosi per i tanti annunci disattesi negli ultimi anni, ma ora posso assicurare che lo stadio ci sarà, è straordinario e bello per tante ragioni . I tifosi possono stare assolutamente tranquilli. E’ un impianto e un’iniziativa che renderà felici tutti i cittadini. I Friedkin vanno ringraziati per l’impegno finanziario e il pensiero in questi giorni è andato anche ai grandi presidenti del passato Dino Viola e Franco Sensi".

La road map verso l'inaugurazione dello stadio giallorosso è tracciata: "Adesso ci saranno gli ultimi dettagli e ultimi ritocchi. I dossier sono tutti stati istruiti. Finita la Conferenza di Servizi decisoria, ci sarà una gara - è un passaggio formale, previsto dalla legge - indetta da Roma Capitale, per la realizzazione dello stadio, sulla gestione e assegnazione del diritto di superficie, sapendo già ovviamente che non ci saranno altri contendenti visto l’investimento richiesto che si concluderà in pochi mesi. In parallelo la società giallorossa avvierà la preparazione del progetto esecutivo, con migliaia e migliaia di pagine, su ogni piccolo dettaglio, che deve essere validato e poi ci sarà la cantierizzazione nel 2027. Serviranno teoricamente tre anni di tempo, ma la Roma sostiene di poterci metter meno di tre anni. Tra il 2030 e il 2031 lo stadio sarà inaugurato. Lo stadio di Pietralata è stato inserito nei 5 stadi principali per la candidatura italiana ad Euro2032”.

Questione Flaminio

Anche lo stadio della Lazio è un tema caldo in Campidoglio: “Noi seguiamo con lo stesso livello di serietà e rigore la proposta della Lazio di ammodernare il Flaminio, oggi un rudere abbandonato di proprietà di Roma capitale. Non c’è questione di colori o fede calcistica, seguiamo con massima attenzione questa fase. Si concluderà a breve, nelle prossime settimane e siamo in attesa sul via libera della Soprintendenza di Stato. Rispetto allo stadio della Roma, che sarà edificato su un terreno di Roma Capitale, libero con cubature già previste dal Piano Regolatore, il Flaminio non prevede cubature aggiuntive, ma è un impianto già esistente che però è un bene vincolato a livello architettonico".

"Serve dunque un parere vincolante della Soprintendenza di Stato. Stanno discutendo nel merito, noi in questa fase come Roma Capitale assistiamo ma è una discussione che nel merito non ci compete. Abbiamo fiducia nella serietà della Soprintendenza, nella Lazio che ha presentato un progetto molto serio, aspettiamo l’esito di questa interlocuzione. Saremo contenti se si potrà fare anche lo stadio della Lazio ovviamente, da parte dell’amministrazione comunale non c’è alcun freno. In caso di accordo tra le parti, si porterà l’iter in Assemblea capitolina con l’interesse pubblico e tutto proseguirebbe come avvenuto per la Roma. Se l’iter dovesse andare avanti, posso aggiungere che trattandosi di una ristrutturazione e considerando che la Lazio sta andando avanti sul progetto, il Flaminio potrebbe procedere per tempistiche quasi affiancato a quello di Pietralata, con tempi non molto distanti l’uno dall’altro, proprio perchè si tratta di due progetti completamente diversi”.