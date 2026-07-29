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Roma, il nuovo Ceo è John Galantic: l'annuncio dei Friedkin

Roma, il nuovo Ceo è John Galantic: l'annuncio dei Friedkin

Il comunicato della società giallorossa: "È la persona giusta per guidare questo club"
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Con un comunicato ufficiale la Roma ha annunciato il nuovo CEO giallorosso: l'incarico è stato dato dai Friedkin a John Galantic, tifoso romanista con esperienza nell'imprenditoria italiana, avendo lavorato nei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari. 

Il comunicato della Roma

"A tutta la nostra famiglia giallorossa, Oggi siamo molto orgogliosi di annunciare la nomina di John Galantic a Chief Executive Officer dell’AS Roma. John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari. Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro. Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia. La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi. Torniamo in Champions League, un traguardo conquistato con sacrificio sul campo e reso possibile anche dalla fedeltà dei migliori tifosi del calcio. E il 22 luglio abbiamo dato il via alle celebrazioni per il Centenario della Roma. Unitevi a noi nel dare il benvenuto a John nel nostro Club. Forza Roma! La Famiglia Friedkin".

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