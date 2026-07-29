Chi è John Galantic, il super manager scelto da Friedkin alla guida della Roma

La Roma ha un nuovo CEO , quello che gli americani chiamano Chief Executive Officer e gli italiani amministratore delegato: è John Galantic , 65 anni, manager con cittadinanza statunitense e svizzera, “ romanista da sempre ” come ha svelato il club nel comunicato ufficiale della sua nomina, poiché il papà era della Roma . In poche parole, ecco l’uomo che guiderà il club in tutte le sue sfaccettature, rispondendo personalmente a Dan e Ryan Friedkin . Un dirigente apicale, il più alto in grado, entra dunque in una gerarchia che fino a oggi era talmente snella da prevedere soltanto un tecnico, un direttore sportivo e altri dirigenti legati ai conti (Morrow) e ai ricavi (Gandler). Con questo ingresso la Roma si dà una struttura definitiva e completa. È il dirigente che mancava, l’anello di congiunzione perfetto tra l’Italia e Houston, insomma un plenipotenziario a tutti gli effetti. L’ultimo nel ruolo, prima di lui, era stata Lina Souloukou .

Ecco chi è John Galantic, il nuovo CEO della Roma

Nato a Boston, Galantic si è laureato presso la Tufs University e con un master in Business Administration alla Harvard Business School e ha iniziato la sua carriera in Procter&Gamble, ricoprendo diverse posizioni nel marketing e nelle vendite tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Prima dell’approdo in Chanel, dove è stato per 16 anni alternandosi nel ruolo di presidente e di chief operating officer, ha lavorato anche presso Glaxo SmithKline, sempre nel marketing su scala internazionale, e come presidente di Coty Americas in Coty Beauty. Oltre che di quello di Ferrari, è stato membro anche del board di Bacardi Limited dal 2011 ed è partner del fondo Advent International. Il suo ultimo incarico è stato quello di CEO del gruppo Tod’s: aveva preso il timone amministrativo dell’azienda della famiglia Della Valle nel 2024, poco dopo il delisting. “Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro – le parole di Dan e Ryan Friedkin – Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia”. “La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi – ha proseguito la proprietà – Torniamo in Champions League, un traguardo conquistato con sacrificio sul campo e reso possibile anche dalla fedeltà dei migliori tifosi del calcio. E il 22 luglio abbiamo dato il via alle celebrazioni per il Centenario della Roma”.