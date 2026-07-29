Chi è John Galantic, il super manager scelto da Friedkin alla guida della Roma
La Roma ha un nuovo CEO, quello che gli americani chiamano Chief Executive Officer e gli italiani amministratore delegato: è John Galantic, 65 anni, manager con cittadinanza statunitense e svizzera, “romanista da sempre” come ha svelato il club nel comunicato ufficiale della sua nomina, poiché il papà era della Roma. In poche parole, ecco l’uomo che guiderà il club in tutte le sue sfaccettature, rispondendo personalmente a Dan e Ryan Friedkin. Un dirigente apicale, il più alto in grado, entra dunque in una gerarchia che fino a oggi era talmente snella da prevedere soltanto un tecnico, un direttore sportivo e altri dirigenti legati ai conti (Morrow) e ai ricavi (Gandler). Con questo ingresso la Roma si dà una struttura definitiva e completa. È il dirigente che mancava, l’anello di congiunzione perfetto tra l’Italia e Houston, insomma un plenipotenziario a tutti gli effetti. L’ultimo nel ruolo, prima di lui, era stata Lina Souloukou.
Ecco chi è John Galantic, il nuovo CEO della Roma
Nato a Boston, Galantic si è laureato presso la Tufs University e con un master in Business Administration alla Harvard Business School e ha iniziato la sua carriera in Procter&Gamble, ricoprendo diverse posizioni nel marketing e nelle vendite tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Prima dell’approdo in Chanel, dove è stato per 16 anni alternandosi nel ruolo di presidente e di chief operating officer, ha lavorato anche presso Glaxo SmithKline, sempre nel marketing su scala internazionale, e come presidente di Coty Americas in Coty Beauty. Oltre che di quello di Ferrari, è stato membro anche del board di Bacardi Limited dal 2011 ed è partner del fondo Advent International. Il suo ultimo incarico è stato quello di CEO del gruppo Tod’s: aveva preso il timone amministrativo dell’azienda della famiglia Della Valle nel 2024, poco dopo il delisting. “Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro – le parole di Dan e Ryan Friedkin – Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia”. “La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi – ha proseguito la proprietà – Torniamo in Champions League, un traguardo conquistato con sacrificio sul campo e reso possibile anche dalla fedeltà dei migliori tifosi del calcio. E il 22 luglio abbiamo dato il via alle celebrazioni per il Centenario della Roma”.