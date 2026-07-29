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Roma, Juve e Milan saranno trasmesse gratis in tv: ecco dove e quando vedere le amichevoli

I prossimi test delle squadre di Gasperini, Spalletti e Amorim saranno visibili anche in chiaro: tutte le info
2 min
TagsRomaritiro romaGasperini
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La Roma, in attesa di rinforzi in difesa, continua a scaldare i motori in vista della prossima stagione. Dopo i test contro Trastevere e Cannes, i giallorossi voleranno in Galles per la seconda fase del ritiro estivo, dove saranno in ritiro al Vale Resort a Hensol con il rientro nella Capitale previsto per il 9 agosto. E sabato 1 agosto alle ore 16 italiane i romanisti affronteranno il Cardiff in amichevole. Sarà possibile seguire il match in diretta su Dazn ed in differita su Nove alle 21:30. Le altre sfide per Gasperini in Regno Unito saranno contro Newport e Brighton rispettivamente il 4 ed 8 agosto. 

In chiaro anche Juventus e Milan negli impegni prestagionali

Verranno trasmessi, sempre in differita su Nove alle 21:30 italiane, anche gli impegni asiatici di Juventus e Milan. I bianconeri, visibili dunque in tv, affronteranno il Chelsea ad Hong Kong. Anche i rossoneri affronteranno i Blues, ma lo faranno sabato 8 agosto allo stesso orario e nella cornice del Gelora Bung Karno di Giacarta. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

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