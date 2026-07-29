Roma, Juve e Milan saranno trasmesse gratis in tv: ecco dove e quando vedere le amichevoli

La Roma, in attesa di rinforzi in difesa, continua a scaldare i motori in vista della prossima stagione. Dopo i test contro Trastevere e Cannes, i giallorossi voleranno in Galles per la seconda fase del ritiro estivo, dove saranno in ritiro al Vale Resort a Hensol con il rientro nella Capitale previsto per il 9 agosto. E sabato 1 agosto alle ore 16 italiane i romanisti affronteranno il Cardiff in amichevole. Sarà possibile seguire il match in diretta su Dazn ed in differita su Nove alle 21:30. Le altre sfide per Gasperini in Regno Unito saranno contro Newport e Brighton rispettivamente il 4 ed 8 agosto.