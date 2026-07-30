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Vivaio Roma, è una rivoluzione completa: tutti i nomi

Completata la 'ristrutturazione' del settore giovanile giallorosso: i dettagli
Lorenzo Scalia
3 min
TagsRomaGiovanili
Roma

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Tutte le notizie sulla squadra

Le fondamenta sono nuove. Già, adesso la ristrutturazione della cantera della Roma è stata completata. La missione è complessa: tornare a competere per lo scudetto nelle varie categorie, ma anche creare il nuovo Pisilli. Il colpo dell’estate? La conferma di Guaglianone, un ragazzo di 16 anni che poteva finire all’Ajax o al Bayern Monaco e invece è rimasto in giallorosso, senza ripetere la storia di Scamacca. Massimo Margiotta, uomo di fiducia di D’Amico e di riflesso di Gasperini, ha assunto il ruolo di responsabile del settore giovanile. Accanto a lui ci sarà Alessandro Frara, sulla carta loan manager (si occupa dei giocatori in prestito) ma in realtà fa da collante tra i giovani e la prima squadra, così come Mirko Manfrè, il sostituto di Bruno Conti, che avrà in mano l’attività di base e la ricerca del talento sul territorio.

Allenatori

Anche il parco allenatori è stato rivoluzionato: Scala, 32 anni, è stato promosso alla guida della Primavera, Terlizzi (il figlio gioca in Primavera) è il tecnico dell’Under 18, Polverini quello dell’Under 17, Trombetti dell’Under 16 e Lorenzi dell’Under 15. Quest’ultimo ha 49 anni e arriva dall’Atalanta. Anche più in basso è tutto deciso con le panchine affidate a D’Andrea (Under 14), Cervelli (Under 13), Darretta (Under 12), Santucci (Under 11) e Mattei (Under 10). 

 

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