Chi è Read, l'alternativa a Fresneda per la fascia della Roma. C'è un precedente con i giallorossi

ROMA - La Roma lavora alla fascia destra dopo il passaggio di Celik alla Juventus. Gasperini chiede un rinforzo in quella zona di campo e il ds D'Amico ha già individuato il profilo giusto: Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona , calciatore spagnolo di 21 anni, è lui la priorità del club giallorosso. Viene valutato dallo Sporting 18 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Roma, che vorrebbe limare inserendo bonus e percentuali sulla rivendita, anche se non sarà facile ottenere uno sconto. Ecco perché D'Amico ha già un piano B.

Chi è Read e il precedente contro la Roma

Read è al Feyenoord dal 2023 quando è entrato nelle giovanili, poi nel 2024 il salto in prima squadra. Nel palmarès con gli olandesi conta già una Supercoppa d'Olanda. Un metro e settantacinque d'altezza, è un terzino destro naturale ma ha giocato anche a sinistra. Nell'ultima stagione, tra coppe e campionato, ha collezionato solo 20 presenze (con due gol e tre assist) perché costretto ai box per un infortunio muscolare alla coscia. Ha già affrontato la Roma nel giorno del suo esordio con la prima squadra del Feyenoord: era il 15 febbraio 2024, olandesi e giallorossi si affrontavano nell'andata degli spareggi per la qualificazione agli ottavi di Europa League. Read entrò nella ripresa e giocò solamente dodici minuti. La partita finì 1-1. A distanza di due anni la Roma può entrare di nuovo nel suo destino.