Chi è Read, l'alternativa a Fresneda per la fascia della Roma. C'è un precedente con i giallorossi
ROMA - La Roma lavora alla fascia destra dopo il passaggio di Celik alla Juventus. Gasperini chiede un rinforzo in quella zona di campo e il ds D'Amico ha già individuato il profilo giusto: Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona, calciatore spagnolo di 21 anni, è lui la priorità del club giallorosso. Viene valutato dallo Sporting 18 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Roma, che vorrebbe limare inserendo bonus e percentuali sulla rivendita, anche se non sarà facile ottenere uno sconto. Ecco perché D'Amico ha già un piano B.
Read alternativa a Fresneda
Si tratta di Givairo Read, terzino del Feyenoord classe 2006. Al momento, la Roma ha aperto la trattativa ma non c'è nessuna conferma dell'eventuale offerta dei giallorossi per il ventenne olandese, che resta una pista secondaria rispetto a Fresneda. Infatti, D'Amico accelererà su di lui soltanto se dovesse definitivamente complicarsi l'operazione per il terzino dello Sporting. Read era anche nel mirino dell'Inter, che è ancora alla ricerca di un sostituto di Denzel Dumfries.
Chi è Read e il precedente contro la Roma
Read è al Feyenoord dal 2023 quando è entrato nelle giovanili, poi nel 2024 il salto in prima squadra. Nel palmarès con gli olandesi conta già una Supercoppa d'Olanda. Un metro e settantacinque d'altezza, è un terzino destro naturale ma ha giocato anche a sinistra. Nell'ultima stagione, tra coppe e campionato, ha collezionato solo 20 presenze (con due gol e tre assist) perché costretto ai box per un infortunio muscolare alla coscia. Ha già affrontato la Roma nel giorno del suo esordio con la prima squadra del Feyenoord: era il 15 febbraio 2024, olandesi e giallorossi si affrontavano nell'andata degli spareggi per la qualificazione agli ottavi di Europa League. Read entrò nella ripresa e giocò solamente dodici minuti. La partita finì 1-1. A distanza di due anni la Roma può entrare di nuovo nel suo destino.