Castro alla Roma: "Darò tutto per questa città!" E il saluto a Bologna: "Ho vissuto momenti indimenticabili"
"Sono felicissimo per questo nuovo inizio con questi colori! Ora darò il massimo per questa città! Daje Roma!". Sono queste le prime dichiarazioni di Santiago Castro da nuovo giocatore della Roma. L'attaccante argentino, dopo il comunicato con cui il club giallorosso ha annunciato il suo acquisto, ha affidato al proprio profilo Instagram le prime sensazioni nella sua nuova esperienza, come didascalia al post nel quale mostra la sua nuova maglia, con il numero 9 sulle spalle.
Castro alla Roma per 35 milioni di euro. Il saluto al Bologna: "Vissuto momenti indimenticabili"
Per mettere a disposizione di Gasperini Santiago Castro la Roma ha versato nelle casse del Bologna 35 milioni di euro più bonus, oltre al 10% garantito sull’eventuale futura rivendita e ingaggio da 2 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. A fare il percorso inverso, invece, Dovbyk, che si è trasferito in rossoblù. Castro lascia il Bologna dopo due stagioni e mezzo, nelle quali ha collezionato105 partite e segnato 22 gol, rendendosi protagonista nel cammino vincente in Coppa Italia della stagione 2024/25. Proprio alla sua ex squadra e ai suoi tifosi il classe 2004 ha dedicato un lungo messaggio sui social: "Cari tifosi rossoblù; Oggi, dopo quasi tre anni, è arrivato il momento di dire addio. Ricordo ancora quando, a soli 19 anni, arrivai in questa splendida città che mi aprì le porte, mi accolse a braccia aperte e mi fece sentire a casa. Da quel primo giorno, ho vissuto momenti indimenticabili che custodirò per sempre. Dalla storica e indimenticabile qualificazione alla Champions League, ottenuta grazie a un gruppo di persone straordinarie, al privilegio di raggiungere la gloria sollevando quel trofeo tanto atteso dopo 51 anni. E, ovvio, la nostra avventura in Europa, dove abbiamo lasciato il segno e dimostrato quanto lontano può arrivare una squadra quando resta unita".
"Spero che le nostre squadre si incrocino di nuovo. Il cinno di Bologna"
La lunga dedica di Castro al popolo di Bologna prosegue con i ringraziamenti: "Ma soprattutto, porto con me le persone. Amici, compagni di squadra, staff tecnico, personale medico, magazzinieri, nutrizionisti e ogni persona che lavora giorno dopo giorno per rendere Bologna uno dei posti migliori in cui un giovane può possa crescere sicuro. Grazie a tutti coloro che hanno reso ogni allenamento, ogni partita e ogni sforzo preziosi. Grazie per avermi insegnato a non mollare mai e a dare tutto per questi colori. Oggi, quel ragazzo di 19 anni ci saluta, e se ne va un uomo che non dimenticherà mai tutto ciò che ha vissuto qui, in questa splendida città. Spero sinceramente che questo sia solo un addio e che le nostre strade si incrocino di nuovo un giorno. Grazie, Bologna, Forza Rossoblù sempre!". Firmato "Il cinno di Bologna. Santiago Castro".