Castro alla Roma: "Darò tutto per questa città!" E il saluto a Bologna: "Ho vissuto momenti indimenticabili"

Castro alla Roma per 35 milioni di euro. Il saluto al Bologna: "Vissuto momenti indimenticabili"

Per mettere a disposizione di Gasperini Santiago Castro la Roma ha versato nelle casse del Bologna 35 milioni di euro più bonus, oltre al 10% garantito sull’eventuale futura rivendita e ingaggio da 2 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. A fare il percorso inverso, invece, Dovbyk, che si è trasferito in rossoblù. Castro lascia il Bologna dopo due stagioni e mezzo, nelle quali ha collezionato105 partite e segnato 22 gol, rendendosi protagonista nel cammino vincente in Coppa Italia della stagione 2024/25. Proprio alla sua ex squadra e ai suoi tifosi il classe 2004 ha dedicato un lungo messaggio sui social: "Cari tifosi rossoblù; Oggi, dopo quasi tre anni, è arrivato il momento di dire addio. Ricordo ancora quando, a soli 19 anni, arrivai in questa splendida città che mi aprì le porte, mi accolse a braccia aperte e mi fece sentire a casa. Da quel primo giorno, ho vissuto momenti indimenticabili che custodirò per sempre. Dalla storica e indimenticabile qualificazione alla Champions League, ottenuta grazie a un gruppo di persone straordinarie, al privilegio di raggiungere la gloria sollevando quel trofeo tanto atteso dopo 51 anni. E, ovvio, la nostra avventura in Europa, dove abbiamo lasciato il segno e dimostrato quanto lontano può arrivare una squadra quando resta unita".