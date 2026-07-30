Il divertente siparietto social della Roma: Castro Pretorio diventa... Santiago Castro!

Se non si è già preso Roma , poco ci manca... L'ultimo acquisto giallorosso, Santiago Castro , è protagonista di un simpatico siparietto, finendo per intitolarsi una storica fermata della metropolitana capitolina. A due passi dalla sede del Corriere dello Sport...

Da Castro Pretorio a Santiago Castro è un attimo

In un video pubblicato sui social, l'attaccante argentino 'prende confidenza' con la Città Eterna e modifica il percorso della Metro B: "Prossima fermata Castro Pretorio" dice la voce automatica, che scandisce le stazioni di volta in volta. Nelle immagini è proprio "l'omonimo" Castro a correggere con un pennarello la fermata in prossimità di Termini, proprio di fronte alla caserma 'Macao' e alla Biblioteca Nazionale. 'Castro Pretorio', diventa così 'Santiago Castro'. Next stop, la nuova stagione.