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Il divertente siparietto social della Roma: Castro Pretorio diventa... Santiago Castro!

Il club giallorosso lo ha fatto davvero: il nome del nuovo acquisto diventa una fermata della metropolitana
1 min
TagscastroRomaCastro Pretorio
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Se non si è già preso Roma, poco ci manca... L'ultimo acquisto giallorosso, Santiago Castro, è protagonista di un simpatico siparietto, finendo per intitolarsi una storica fermata della metropolitana capitolina. A due passi dalla sede del Corriere dello Sport...

Da Castro Pretorio a Santiago Castro è un attimo

In un video pubblicato sui social, l'attaccante argentino 'prende confidenza' con la Città Eterna e modifica il percorso della Metro B: "Prossima fermata Castro Pretorio" dice la voce automatica, che scandisce le stazioni di volta in volta. Nelle immagini è proprio "l'omonimo" Castro a correggere con un pennarello la fermata in prossimità di Termini, proprio di fronte alla caserma 'Macao' e alla Biblioteca Nazionale. 'Castro Pretorio', diventa così 'Santiago Castro'. Next stop, la nuova stagione.

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