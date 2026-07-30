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Castro già innamoratissimo della Roma: "Volevo venire qui dal primo momento, E poi contro la Lazio..." 

Arrivano le parole del nuovo attaccante nella prima intervista da giocatore giallorosso. E ha voglia di iniziare: “Darò tutto"
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Scalpita come un toro nell’arena, Santiago Castro. I suoi primi giorni da giocatore della Roma sono stati incredibili. Il nuovo attaccante giallorosso si è raccontato ai canali ufficiali del club, parlando della scelta di trasferirsi nella Capitale, dell’accoglienza ricevuta dai tifosi e delle aspettative per la nuova avventura agli ordini di Gian Piero Gasperini: "Volevo venire qui fin dal primo momento. Ho parlato con il direttore sportivo e mi hanno detto cosa volevano da me e cosa pensavano potessi portare alla squadra... Fin dal primissimo contatto che ho avuto con il club avevo già preso la decisione di unirmi alla Roma", ha dichiarato Santiago Castro ai canali ufficiali della Roma. E poi: "I tifosi alla stazione Termini? Non me l'aspettavo sinceramente. Ma è stato bellissimo sentire che, dal momento in cui sono arrivato in città, i tifosi mi volevano subito bene".

Castro e Gasperini: «Mi vedo ovunque mi voglia lui»

Castro è già pronto per Gasperini: "Mi piace il suo stile di gioco. Ha sempre fatto bene in Italia. Io mi vedo ovunque mi voglia lui, sono qui per aiutare la squadra e posso fare quello che vuole, sono sicuro che lavoreremo bene insieme. Devo migliorare in tutto, c'è sempre margine per crescere. Penso che sia molto importante anche aiutare a recuperare palloni e contribuire agli assist e ai gol degli altri giocatori. Non mi concentro solo sulle statistiche: il modo migliore per andare avanti è dare importanza a ciò che è meglio per la squadra".

Il feeling con l’Olimpico e la promessa sul derby

Castro conosce già bene l’atmosfera dello stadio Olimpico, dove ha avuto modo di giocare da avversario. E il ricordo lasciato dal pubblico romano è particolarmente forte: "La prima partita che ho giocato in questo stadio è stata a mezzogiorno, ricordo. Mi ero detto che sarebbe stato più tranquillo quel giorno, e invece era strapieno. La partita di Europa League la sera è stata qualcosa di incredibile. La Champions? È fantastico. Da bambino sogni di ascoltare quell'inno e sarà meraviglioso farlo allo stadio. Non c'è niente di meglio per me. Spero di mantenere la striscia positiva all'Olimpico,le utlime due volte ho segnato o colpito la traversa. Mentre contro la Lazio ho fatto doppietta. Voglio continuare così e segnare anche nel derby".

Castro ai tifosi della Roma: "Darò tutto"

Castro ha voluto rivolgere un messaggio direttamente ai suoi nuovi tifosi, ribadendo tutto l’entusiasmo per l’inizio dell’avventura in giallorosso: "Voglio ringraziare i tifosi per i messaggi che mi hanno mandato. Sono al settimo cielo per essere qui. Tutto quello che posso dirvi è che darò tutto per questa squadra, per il club e per la città. È un onore e un sogno essere qui. Facciamolo insieme e Daje Roma!".

 

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