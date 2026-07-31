Cardiff aspetta la Roma: il Galles si veste di giallorosso tra storia, calcio e voglia di rinascita
La squadra di Gasperini è pronta a scendere in campo nella sua nuova base per la preparazione estiva
INVIATO A CARDIFF - Cardiff è pronta ad accogliere la Roma. Da stasera il cuore del Galles parlerà anche giallorosso, con la squadra di Gasperini che farà del Vale Resort la propria casa per il ritiro estivo. Un appuntamento atteso non soltanto dai tifosi romanisti che raggiungeranno il Regno Unito, ma anche da una città che vuole riassaporare il fascino delle grandi sfide internazionali.
La capitale gallese vive infatti di calcio, tradizione e orgoglio. Il Cardiff City, dopo anni difficili, ha appena ritrovato la Serie B inglese e sogna di risalire ancora, fino a quella Premier League che in passato gli ha regalato palcoscenici prestigiosi e big match indimenticabili. Una piazza storica, ferita ma mai arresa, che sente di meritare nuovamente il calcio dei grandi. Domani alle 15 locali la Roma scenderà in campo nello splendido impianto da 33.000 posti, a pochi chilometri dal centro cittadino. Sarà il primo vero abbraccio tra la squadra di Gasperini e il pubblico gallese, in una cornice che unisce modernità e tradizione.
Perché Cardiff è soprattutto storia. Il castello domina ancora il centro della città ed è la meta obbligata dei turisti che, durante l’estate, affollano la capitale. Passeggiando tra le sue vie si respira l’identità di un popolo profondamente legato alle proprie radici, ma anche ai suoi grandi campioni.
Non è un caso che, a poca distanza dalle antiche mura, svettino i monumenti dedicati a Gareth Bale e Aaron Ramsey, le due icone per eccellenza del calcio gallese. Il tempo del calcio giocato è finito, ma il loro mito continua a vivere: nei negozi del centro le loro maglie sono ancora esposte con orgoglio, mentre il murales dedicato a Bale, non lontano dallo stadio del Cardiff, continua a essere una tappa obbligata tra fotografie e selfie.
Intanto il passaggio di consegne è già iniziato. Questa mattina il Cardiff si è allenato al Vale Resort, sede del WRU National Centre of Excellence, il centro sportivo più prestigioso del Paese. Da stasera, però, quelle strutture cambieranno padrone: diventeranno il quartier generale della Roma, pronta a trasformare il Galles nella base della propria preparazione estiva.
Cardiff aspetta. La Roma è in arrivo. E per qualche giorno la capitale gallese tornerà a respirare quell’atmosfera internazionale che rende il calcio qualcosa di molto più grande di una semplice partita.
La capitale gallese vive infatti di calcio, tradizione e orgoglio. Il Cardiff City, dopo anni difficili, ha appena ritrovato la Serie B inglese e sogna di risalire ancora, fino a quella Premier League che in passato gli ha regalato palcoscenici prestigiosi e big match indimenticabili. Una piazza storica, ferita ma mai arresa, che sente di meritare nuovamente il calcio dei grandi. Domani alle 15 locali la Roma scenderà in campo nello splendido impianto da 33.000 posti, a pochi chilometri dal centro cittadino. Sarà il primo vero abbraccio tra la squadra di Gasperini e il pubblico gallese, in una cornice che unisce modernità e tradizione.
Perché Cardiff è soprattutto storia. Il castello domina ancora il centro della città ed è la meta obbligata dei turisti che, durante l’estate, affollano la capitale. Passeggiando tra le sue vie si respira l’identità di un popolo profondamente legato alle proprie radici, ma anche ai suoi grandi campioni.
Non è un caso che, a poca distanza dalle antiche mura, svettino i monumenti dedicati a Gareth Bale e Aaron Ramsey, le due icone per eccellenza del calcio gallese. Il tempo del calcio giocato è finito, ma il loro mito continua a vivere: nei negozi del centro le loro maglie sono ancora esposte con orgoglio, mentre il murales dedicato a Bale, non lontano dallo stadio del Cardiff, continua a essere una tappa obbligata tra fotografie e selfie.
Intanto il passaggio di consegne è già iniziato. Questa mattina il Cardiff si è allenato al Vale Resort, sede del WRU National Centre of Excellence, il centro sportivo più prestigioso del Paese. Da stasera, però, quelle strutture cambieranno padrone: diventeranno il quartier generale della Roma, pronta a trasformare il Galles nella base della propria preparazione estiva.
Cardiff aspetta. La Roma è in arrivo. E per qualche giorno la capitale gallese tornerà a respirare quell’atmosfera internazionale che rende il calcio qualcosa di molto più grande di una semplice partita.
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