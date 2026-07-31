Roma, ecco i convocati per il ritiro in Galles: non ci sono due terzini

INVIATO A CARDIFF - Niente Galles per Angeliño e Salah-Eddine. Entrambi i terzini non sono stati convocati per via dei loro futuri trasferimenti in altri club. L’esterno spagnolo ha praticamente definito il suo passaggio al Deportivo La Coruña mentre il club sta cercando di convincere il marocchino a trasferirsi all’Olympiakos. Nessuna sorpresa invece per la lista dei convocati per il ritiro in Galles: ci sono Dybala e Malen, così come Soulé ed El Aynaoui.