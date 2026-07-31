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Roma, ecco i convocati per il ritiro in Galles: non ci sono due terzini

Le scelte definitive di Gasperini per la seconda parte dell'estate: tutti i dettagli
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsRomaGalles
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INVIATO A CARDIFF - Niente Galles per Angeliño e Salah-Eddine. Entrambi i terzini non sono stati convocati per via dei loro futuri trasferimenti in altri club. L’esterno spagnolo ha praticamente definito il suo passaggio al Deportivo La Coruña mentre il club sta cercando di convincere il marocchino a trasferirsi all’Olympiakos. Nessuna sorpresa invece per la lista dei convocati per il ritiro in Galles: ci sono Dybala e Malen, così come Soulé ed El Aynaoui.

Ai giocatori della prima squadra si uniscono alcuni giovani come Mannini, Nardin, Reale, Lulli, Panico, Bah e Cherubini. Convocato anche Robinio Vaz che ha smaltito il problema muscolare e ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo. Oggi alle 18.30 (orario locale) lo sbarco della Roma all’aeroporto di Cardiff, domani alle 15 (orario locale) l’amichevole contro il club della capitale gallese.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mannini, Nardin, Reale, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli, Panico, Bah

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Cherubini, Vaz

 

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