La Roma sbarca in Galles: selfie e autografi al resort a Cardiff

La squadra di GPG è atterrata all'aeroporto della capitale gallese e ha raggiunto il Vale Resort, travolta dall'affetto dei tifosi

INVIATO A CARDIFF - Cardiff accoglie la Roma, il Galles apre le porte alla seconda fase della preparazione estiva e il conto alla rovescia può finalmente lasciare spazio al lavoro sul campo. Nel tardo pomeriggio la squadra di GPG è atterrata all'aeroporto della capitale gallese e, dopo una trentina di minuti di pullman, ha raggiunto il Vale Resort, il quartier generale che accompagnerà i giallorossi nei prossimi giorni di allenamenti e di crescita.

È qui che prende forma il cuore del ritiro romanista. Un centro d'eccellenza, il WRU National Centre of Excellence, considerato il più prestigioso del Paese, immerso nel verde e progettato per consentire agli atleti di concentrarsi esclusivamente sul lavoro. Un'autentica oasi dello sport, inaugurata nel 1992 e rinnovata nel 2009, con sette campi tra calcio e rugby, due percorsi da golf da diciotto buche e strutture all'avanguardia pensate per accompagnare ogni fase della preparazione. Il Vale Resort mette infatti a disposizione dei giallorossi camere extra lusso, palestra, piscine, spa e tutti i servizi necessari per affrontare una settimana intensa, in un ambiente esclusivo impreziosito anche dalla presenza del suggestivo castello di Hensel, che rende ancora più affascinante il panorama che circonda il ritiro romanista.

Roma Castro e Malen, prove di coppia: le idee di Gasperini per l'attacco della Roma L'arrivo della squadra non è passato inosservato. All'aeroporto e davanti all'ingresso del resort non sono mancati sorrisi, fotografie e selfie con i tifosi e gli appassionati presenti. Poi tutti a tavola, con la cena preparata dallo chef di Trigoria, prima del meritato riposo dopo il viaggio. Al mattino è prevista una prima sgambata per sciogliere le gambe e prendere confidenza con il nuovo quartier generale, mentre nel pomeriggio arriverà subito il primo banco di prova con l'amichevole contro il Cardiff. Sarà il primo assaggio di calcio giocato in terra gallese, il momento in cui il tecnico inizierà a chiedere risposte ai suoi e a plasmare una Roma che, tra fatica, intensità e nuovi automatismi, vuole costruire qui le fondamenta della stagione.

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