Dove vedere Cardiff City-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Cardiff City-Roma in diretta tv

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inoltre, la partita sarà trasmessa in chiaro in differita sul NOVE alle 21:30.

Cardiff City-Roma, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN. L'applicazione mobile di DAZN è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.