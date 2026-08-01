Dove vedere Cardiff City-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
La Roma scende in campo. Dopo il pareggio per 3-3 contro il Cannes, la squadra giallorossa nel pomeriggo di oggi andrà in scena in Galles, sede della nuova parte del ritiro estivo. La nuova avversaria sarà contro la formazione di casa, il Cardiff City, militante in Championship. L'occasione per Gasperini per affinare ulteriormente i meccanismi della sua squadra, a tre settimane dall'inizio della Serie A.
Cardiff City-Roma, l'orario
Il test match odierno andrà in scena oggi, sabato 1 agosto, alle ore 16:00 al Cardiff City Stadium, splendido impianto da 33000 posti a pochi chilometri dal centro della città.
Dove vedere Cardiff City-Roma in diretta tv
L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inoltre, la partita sarà trasmessa in chiaro in differita sul NOVE alle 21:30.
Cardiff City-Roma, dove vederla in streaming
La partita sarà visibile live in streaming su DAZN. L'applicazione mobile di DAZN è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
La probabile formazione di Gasperini
In occasione della partita Gasperini potrebbe mettere in campo una formazione che si avvicina all'undici tipo della scorsa stagione.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé, Malen. All. Gasperini.
La Roma scende in campo. Dopo il pareggio per 3-3 contro il Cannes, la squadra giallorossa nel pomeriggo di oggi andrà in scena in Galles, sede della nuova parte del ritiro estivo. La nuova avversaria sarà contro la formazione di casa, il Cardiff City, militante in Championship. L'occasione per Gasperini per affinare ulteriormente i meccanismi della sua squadra, a tre settimane dall'inizio della Serie A.
Cardiff City-Roma, l'orario
Il test match odierno andrà in scena oggi, sabato 1 agosto, alle ore 16:00 al Cardiff City Stadium, splendido impianto da 33000 posti a pochi chilometri dal centro della città.
Dove vedere Cardiff City-Roma in diretta tv
L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inoltre, la partita sarà trasmessa in chiaro in differita sul NOVE alle 21:30.
Cardiff City-Roma, dove vederla in streaming
La partita sarà visibile live in streaming su DAZN. L'applicazione mobile di DAZN è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.