Non è buona la prima in Galles per la Roma che ha iniziato con una sconfitta la seconda fase della preparazione estiva . I giallorossi escono sconfitti dalla partita contro il Cardiff City, la squadra inglese che milita nella EFL Championship che firma il poker. Dopo il pareggio per 3-3 nell'ultima amichevole '"in famiglia" contro il Cannes in Francia, la squadra di Gasperini soffre anche oggi nonostante il debutto da titolare di Castro e l'arrivo di Koulierakis a Ciampino . Segnali positivi in campo da Dybala, rigore sbagliato ma autore del gol della bandiera romanista, e da Malen, apparso il migliore per forma fisica. Segui il pre e post partita con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

Game over nella prima amichevole in Galles per la squadra di Gasperini. Tutti i giocatori e lo staff vanno a salutare e ringraziare con applausi e sorrisi gli oltre 600 tifosi che sono arrivati fin qui dalla Capitale e non solo

Dentro Davies, Robinson e King al posto di Tanner, Robertson e Salech

Dentro Cherubini e Reale, fuori Soulé e Rensch.

Giro di panchina anche per i Blu: escono Bagan, Osho e Colwill ed entrano Anyadike, Moreno e Tankiewicz

Uscito in barella al 30', il giocatore ha subìto un trauma distorsivo al ginocchio destro. Sfortunato il gambiano che già nel 2024 aveva subito lo stesso infortunio nei primi giorni di ritiro del 2024 con Daniele De Rossi come allenatore. Bah si operò a St. Mortiz, nella clinica di fiducia dei Friedkin. Unidici mesi di stop in quel caso prima del ritorno in gruppo. La paura è che possa assentarsi ancora una volta per un lungo periodo

Cristante e Dybala iniziano a discutere l'uno contro l'altro, con Soulé che interviene tra i due per allontanare Paulo. Intanto l'arbitro ammonisce Castro e Mati. Nervi tesi in campo tra i giallorossi

Fuori Ng e Ashford per dare spazio a Kpakio e Turnbull

Entrano Ziolkowski, Robinio Vaz e Lulli al posto di Hermoso, Dybala e Wesley

Sta soffrendo la squadra di Gasperini che non è riuscita a impensierire nemmeno per un attimo Trott

Difesa giallorossa in grandissima difficoltà: il retropassaggio di Wesley per Svilar è troppo corto e nonostante il serbo esca, viene anticipato da Salech che segna il 2-0

I blu sono i primi a toccare il pallone. L'arbitro del match è Wyn Jones

Erroraccio della difesa giallorossa: Ashford firma il gol dell'1-0! Ndicka e Wesley non riescono a chiudere Ashley che devia con il ginocchio e spiazza Svilar, con l'attaccante che segna

15:40

Le squadre stanno finendo il riscaldamento

Ultimi minuti prima del fischio d'inizio di Cardiff City-Roma

15:30

Roma, Angeliño a un passo dal Deportivo

La Roma lavora anche sul fronte delle uscite. In tal senso tre assenze nel volo per il ritiro in Galles raccontano già molto del futuro: Angeliño, Salah-Eddine e Kumbulla sono rimasti a Trigoria, con la valigia pronta e un destino da consumarsi altrove. Il dossier più avanzato è quello che riguarda Angeliño. Il terzino spagnolo è ormai a un passo dal Deportivo La Coruña: tra i due club l'intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 2-3 milioni. Restano da definire gli ultimi aspetti economici con il calciatore, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a stretto giro...

LEGGI LA NEWS

15:23

Esordio da titolare per Castro

Gasperini ha deciso di dargli subito fiducia. D'altronde la storia degli argentini in giallorosso lascia ben presagire. Più di 2000 partite giocate e quasi 700 gol, il bottino degli argentini della storia della Roma fin qui. Sapevate che il primo straniero nella storia giallorossa arrivava dalla terra albiceleste? Si tratta di Arturo Chini Luduena. Ma la memoria dei tifosi giallorossi va all'estate del 2000 quando davanti a una Curva Sud rovente veniva presentato Gabriel Omar Batistuta. Con Santiago Castro gli argentini diventano 40, tra grandi campioni del passato e qualche "importante" meteora

15:18

Le scelte ufficiali del Cardiff City

CARDIFF CITY (4-2-3-1): Trott; Ng, Osho, Chambers, Bagan; Robertson, J. Colwill; Ashford, Tanner, Willock; Salech. All. Barry-Murphy

15:12

Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Bah, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Castro. All. Gasperini

15:05

Dove vedere Cardiff City-Roma in tv?

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inoltre, la partita sarà trasmessa in chiaro in differita sul NOVE alle 21:30.

Cardiff City Stadium di Cardiff, Leckwith (Galles)