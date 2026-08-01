- 3'C. Ashford
- 30'Y. Salech
- 39'C. Ashford
- 63'O. Tanner
- 58'P. Dybala (ass. : M. Soulé)
Il Cardiff travolge la Romain Galles: Dybala sbaglia un rigore e segna il gol del 4-1
Non è buona la prima in Galles per la Roma che ha iniziato con una sconfitta la seconda fase della preparazione estiva. I giallorossi escono sconfitti dalla partita contro il Cardiff City, la squadra inglese che milita nella EFL Championship che firma il poker. Dopo il pareggio per 3-3 nell'ultima amichevole '"in famiglia" contro il Cannes in Francia, la squadra di Gasperini soffre anche oggi nonostante il debutto da titolare di Castro e l'arrivo di Koulierakis a Ciampino. Segnali positivi in campo da Dybala, rigore sbagliato ma autore del gol della bandiera romanista, e da Malen, apparso il migliore per forma fisica. Segui il pre e post partita con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.
17:56
La Roma perde 4-1 contro il Cardiff
Game over nella prima amichevole in Galles per la squadra di Gasperini. Tutti i giocatori e lo staff vanno a salutare e ringraziare con applausi e sorrisi gli oltre 600 tifosi che sono arrivati fin qui dalla Capitale e non solo
17:55
91' - Ghilardi prende il palo
Colpo di testa del difensore romanista, vicinissimo alla rete ma che però sbatte contro il primo palo
17:55
90' - Lulli contro Tyrer
Destro potente del terzino giallorosso che però viene respinto in corner dal portiere
17:53
90' - recupero
Si giocherà ancora per altri 3' prima del fischio finale
17:52
88' - Malen sfiora la traversa
Grande chance per la Roma: l'olandese vicino al gol con una punizione che supera la barriera ma finisce troppo alto. Poco dopo guizzo di Vaz che però perde palla proprio in area di rigore
17:51
87' - ultimo cambio Roma
Esce Cristante, entra Panico
17:46
82' - cambi Cardiff
Giro di panchina anche per i Blu: escono Bagan, Osho e Colwill ed entrano Anyadike, Moreno e Tankiewicz
17:45
80' - ancora cambi Roma
Dentro Cherubini e Reale, fuori Soulé e Rensch.
Poco prima Soulé era andato vicino al secondo gol romanista con un tiro ben angolato deviato da Tyrer in angolo
17:44
79' - Donyell c'è
Impatto positivo di Malen sul match, che riesce a creare sulla fascia sinistra qualche bell'azione veloce purtroppo senza però concludere
17:41
78' - sostituzione Cardiff
Dentro Davies, Robinson e King al posto di Tanner, Robertson e Salech
17:40
76' - giallo Ndicka
Ammonito anche lui per una trattenuta
17:34
70' - triplo cambio Gasperini
Entrano Ziolkowski, Robinio Vaz e Lulli al posto di Hermoso, Dybala e Wesley
17:35
68' - cambi per il Cardiff
Fuori Ng e Ashford per dare spazio a Kpakio e Turnbull
17:32
67' - entra Malen
Finisce la prima partita di Castro con la maglia della Roma
17:30
65' - si accende un battibecco nella Roma
Cristante e Dybala iniziano a discutere l'uno contro l'altro, con Soulé che interviene tra i due per allontanare Paulo. Intanto l'arbitro ammonisce Castro e Mati. Nervi tesi in campo tra i giallorossi
17:27
**63' - il Cardiff mette a segno il poker**
Gasperini una furia per il fallo su Castro non fischiato dall'arbitro e che innesca l'azione del contropiede dei padroni di casa. Tanner segna il 4-1 sfruttando un errore di Rensch
17:25
Le condizioni di Bah
Uscito in barella al 30', il giocatore ha subìto un trauma distorsivo al ginocchio destro. Sfortunato il gambiano che già nel 2024 aveva subito lo stesso infortunio nei primi giorni di ritiro del 2024 con Daniele De Rossi come allenatore. Bah si operò a St. Mortiz, nella clinica di fiducia dei Friedkin. Unidici mesi di stop in quel caso prima del ritorno in gruppo. La paura è che possa assentarsi ancora una volta per un lungo periodo
17:21
**58' - la Roma segna**
Risveglio tutto argentino con Soulé che serve Dybala per un rigore in movimento che fortunatamente questa volta va a segno! Cardiff-Roma 3-1
17:18
55' - Dybala si accende
Prima vera occasione con il colpo di testa della Joya
17:18
53' - Wesley in cerca del gol
Il brasiliano si affaccia sulla fascia destra, recuperando un pallone dalla linea di fondo: il tiro però viene respinto
17:13
50' - Cardiff in avanti
Tanner crossa per Colwill ma non ci arriva: i Blu ancora una volta pungenti
17:12
48' - Bryan fa scudo
Bagan pericoloso in ripartenza sulla fascia destra: Cristante lo ferma con una spallata
17:08
45' - inizia il secondo tempo
Gasperini fa entrare Ghilardi al posto di Mancini
Per il Cardiff City esce il portiere Trott ed entra il secondo Tyrer
16:52
Cardiff-Roma 3-0 all'intervallo
Finisce il primo tempo: la squadra gallese sta dominando l'amichevole contro i giallorossi
16:49
47' - Cardiff in cerca del poker
Completa gestione del pallone dei padroni di casa che si procurano un corner con Bagan, dopo che Ashford ha vinto il duello con Mancini
16:46
45' - recupero
Tre minuti concessi prima della fine del primo tempo
16:41
**39' - tris del Cardiff**
Doppietta di Ashford: cross dalla destra, sponda di Salech per l'ala gallese che alza il pallone e batte Svilar
16:40
37' - Soulé si fa vedere
Reazione della Roma che è sotto di due gol con l'argentino che carica il destro sul secondo palo: Trott devia in corner
16:37
35' - Dybala sbaglia il rigore
Calciato malissimo: la palla finisce senza problemi tra le mani di Trott. Occasionissima sprecata dalla Roma
16:37
34' - Wesley si procura un rigore
Dybala lancia Wesley, che viene atterrato in area di rigore da Ng
16:35
**30' - raddoppio del Cardiff**
Difesa giallorossa in grandissima difficoltà: il retropassaggio di Wesley per Svilar è troppo corto e nonostante il serbo esca, viene anticipato da Salech che segna il 2-0
16:30
27' - sostituzione Roma
Esce Bah ed entra Mannini
16:29
26' - si fa male anche Bah
Si strappa il centrocampista classe 2007 mentre prova ad agganciare il pallone, aprendo troppo generosamente la coscia sinistra. Esce in barella, tra gli applausi dello stadio, con le mani in faccia. Si scalda El Aynaoui in panchina
16:27
24' - nessun tiro in porta per la Roma
Sta soffrendo la squadra di Gasperini che non è riuscita a impensierire nemmeno per un attimo Trott
16:24
21' - problema per Dybala
Si tocca la caviglia l'argentino, dopo un duro fallo di Chamber, che fortunatamente si rialza da terra e rientra in campo
16:22
19' - hydratation break
Momento di pausa con i giocatori che bevono e si rinfrescano
16:21
17' - Cardiff a un passo dal bis
Sempre Ashford che salta Cristante e serve Colwill: il tiro finisce in angolo
16:08
5' - Cardiff scatenato
Pericolose le imbucate degli inglesi con il tiro di Willockche viene bloccato da Svilar
16:05
**3' - Cardiff in vantaggio**
Erroraccio della difesa giallorossa: Ashford firma il gol dell'1-0! Ndicka e Wesley non riescono a chiudere Ashley che devia con il ginocchio e spiazza Svilar, con l'attaccante che segna
16:02
1' - inizia Cardiff-Roma
I blu sono i primi a toccare il pallone. L'arbitro del match è Wyn Jones
15:40
Le squadre stanno finendo il riscaldamento
Ultimi minuti prima del fischio d'inizio di Cardiff City-Roma
15:30
Roma, Angeliño a un passo dal Deportivo
La Roma lavora anche sul fronte delle uscite. In tal senso tre assenze nel volo per il ritiro in Galles raccontano già molto del futuro: Angeliño, Salah-Eddine e Kumbulla sono rimasti a Trigoria, con la valigia pronta e un destino da consumarsi altrove. Il dossier più avanzato è quello che riguarda Angeliño. Il terzino spagnolo è ormai a un passo dal Deportivo La Coruña: tra i due club l'intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 2-3 milioni. Restano da definire gli ultimi aspetti economici con il calciatore, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a stretto giro...
15:23
Esordio da titolare per Castro
Gasperini ha deciso di dargli subito fiducia. D'altronde la storia degli argentini in giallorosso lascia ben presagire. Più di 2000 partite giocate e quasi 700 gol, il bottino degli argentini della storia della Roma fin qui. Sapevate che il primo straniero nella storia giallorossa arrivava dalla terra albiceleste? Si tratta di Arturo Chini Luduena. Ma la memoria dei tifosi giallorossi va all'estate del 2000 quando davanti a una Curva Sud rovente veniva presentato Gabriel Omar Batistuta. Con Santiago Castro gli argentini diventano 40, tra grandi campioni del passato e qualche "importante" meteora
15:18
Le scelte ufficiali del Cardiff City
CARDIFF CITY (4-2-3-1): Trott; Ng, Osho, Chambers, Bagan; Robertson, J. Colwill; Ashford, Tanner, Willock; Salech. All. Barry-Murphy
15:12
Roma, la formazione ufficiale di Gasperini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Bah, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Castro. All. Gasperini
15:05
Dove vedere Cardiff City-Roma in tv?
L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inoltre, la partita sarà trasmessa in chiaro in differita sul NOVE alle 21:30.
Cardiff City Stadium di Cardiff, Leckwith (Galles)