Gasperini sul mercato: "Roma distratta e incompleta. Non mi sembra impossibile avere due giocatori..."

All'esordio in Galles, la Roma fa un pesante passo falso: 4-1 per il Cardiff City nella prima amichevole gallese. Dybala sbaglia un rigore ma segna l'unico gol dei giallorossi. Gasperini nel post partita ha commentato così: "Eravamo ancora in difficoltà soprattutto dietro nel primo tempo, abbiamo preso dei gol su dei rimpalli che hanno determinato questo risultato. Poi abbiamo fatto anche delle buone cose quando riuscivamo ad andare in avanti. Ma se sei così distratto e fuori condizione diventa più difficile . C'è qualcuno che è appena arrivato, poi in queste partite di agosto ci può stare. I ragazzi stanno lavorando tutti bene, hanno sempre il giusto spirito. Speriamo di completarci il prima possibile".

Gasperini dopo Cardiff-Roma: "La rosa è da completare, ecco come"

La questione che preme l'allenatore è il mercato che "è stato particolare per via del mondiale, è partito praticamente adesso. Da qui in avanti mi aspetto qualcosa. Sono andati via parecchi giocatori è una squadra assolutamente da completare, dovrà arrivare qualche giocatore per completare la rosa e renderla competitiva. La squadra sarà competitiva, lo è anche ora ma in questo momento abbiamo tre centrocampisti fuori". Gasperini ha dato poi la linea che dovrà seguire la dirigenza per rinfoltire la squadra: "Rispetto alla rosa dell’anno scorso metto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi dopo si può switchare tutto, se va via uno lo devi rimpiazzare. Il mio obiettivo però era questo, non è così difficile o insormontabile". Alcuni colpi sono già stati messi a segno: "Stiamo cercando di prendere giocatori di valore come Castro, ora arriverà Koulierakis a completare la difesa. Chi fa le coppe deve avere almeno due giocatori per ruolo, è indispensabile, chi non li ha lo paga pesantemente".

"Castro? Ottimo acquisto, serviva un po' di tregua a Malen"

Infine, Gasperini ha commentato l'arrivo di Castro: "È un ottimo acquisto, è stata una grande operazione, una di quelle che ti migliorano. Castro è un centravanti, Malen è un centravanti, poi ci sono anche delle situazioni dove possono giocare insieme. Noi abbiamo la prospettiva di giocare tantissime partite, Malen nel girone di ritorno non ha mai avuto tregua e se succede questo rischiamo di perdere anche la sua qualità. Quando giochi la Champions devi avere una rosa completa, competitiva, senza perdere la qualità del cambio. Castro è un ragazzo del 2004 che è voluto venire a tutti i costi a Roma".