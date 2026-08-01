Nuovo rinforzo per Gasperini : il greco Konstantinos Koulierakis è ufficialmente un giocatore della Roma . Il difensore classe 2003, sbarcato questa mattina nella capitale, ha firmato con i giallorossi e già domani raggiungerà i compagni nel ritiro in Galles. Un innesto atteso dal tecnico romanista, che dopo la pesante sconfitta in amichevole con il Cardiff era tornato proprio sulle questioni di mercato, invocando l'intervento della società per completare la rosa .

Indosserà la maglia numero 33

Atterrato a Ciampino in mattinata, Koulierakis arriva a titolo definitivo, approda in giallorosso dopo aver indossato le maglie del Paok e del Wolfsburg. Ha debuttato con la nazionale ellenica a soli 18 anni e può già vantare 22 presenze. Ufficiale anche il numero scelto, che sarà il 33. Domenica sbarcherà a Cardiff intorno all'ora di pranzo e si metterà subito a disposizione del tecnico.

Anche il nuovo Ceo Galantic in Galles

Non solo Koulierakis. Nel ritiro gallese dei giallorossi sarà presente anche il nuovo Ceo Galantic, che rappresenterà la società in assenza del direttore sportivo D'Amico, rimasto 'al chiodo' per continuare a perfezionare il mercato estivo della Roma, in entrata, come in uscita.