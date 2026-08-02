Allenamenti, cucina e ping pong: tutte le curiosità e i retroscena sul ritiro della Roma in Galles

INVIATO A CARDIFF - Sveglia presto, doppia seduta, recupero, relax e un’alimentazione studiata nei minimi dettagli. La nuova Roma prende forma anche lontano dal campo, nel quartier generale del WRU National Centre of Excellence di Hensol, dove ogni giornata segue un copione preciso, senza lasciare spazio all’improvvisazione. Perché il ritiro non è soltanto fatica e chilometri nelle gambe: è un percorso completo che accompagna i giallorossi verso l’inizio della stagione, costruendo passo dopo passo la condizione atletica, fisica e mentale. La giornata comincia entro le 9 del mattino con la colazione, il primo tassello di un programma scandito con precisione. Alle 10.30 tutti in campo per il primo allenamento, poi alle 13 il pranzo, fondamentale per reintegrare le energie consumate durante la seduta. Nel pomeriggio arriva il momento del recupero: c’è chi sceglie il riposo e chi invece si rilassa sfidando i compagni tra una partita a ping pong e una a biliardo, prima di tornare nuovamente al lavoro. Alle 16 scatta infatti il secondo allenamento della giornata, mentre alle 20 il gruppo si ritrova per la cena, ultimo appuntamento prima del meritato riposo.

L'alimentazione dei giocatori: cosa c'è dietro Ma dietro ogni piatto servito ai giocatori c’è uno studio approfondito. Durante il ritiro precampionato, infatti, la nutrizione rappresenta una parte essenziale della preparazione atletica. L’obiettivo è sostenere gli elevati carichi di lavoro, facilitare il recupero tra una seduta e l’altra e permettere alla squadra di arrivare all’inizio del campionato nelle migliori condizioni possibili. È un lavoro che parte addirittura prima della partenza per il Galles. In collaborazione con l’hotel e con gli chef vengono definite linee guida nutrizionali dettagliate che riguardano la scelta delle materie prime, le modalità di preparazione, la composizione dei menù, gli orari dei pasti e l’organizzazione del servizio. Un confronto che non si interrompe mai, perché anche durante il ritiro il dialogo quotidiano con la cucina permette di adattare le proposte alimentari alle esigenze della squadra e agli eventuali cambi di programma. Nulla viene lasciato al caso. Grande attenzione è riservata alla qualità delle materie prime, privilegiando alimenti freschi, preparazioni semplici e cotture leggere. L’obiettivo è limitare il più possibile i prodotti ultraprocessati e le ricette troppo ricche di grassi, favorendo un’alimentazione pulita e funzionale alle prestazioni.

I principi fondamentali dal punto di vista nutrizionale Dal punto di vista nutrizionale, il lavoro si concentra su alcuni principi fondamentali: garantire ai calciatori il giusto apporto energetico in relazione ai carichi di allenamento, ottimizzare l’assunzione dei carboidrati per sostenere la performance e ricostituire rapidamente le scorte di glicogeno, distribuire correttamente le proteine nell’arco della giornata per favorire recupero e adattamenti muscolari, monitorare costantemente idratazione ed equilibrio elettrolitico e assicurare un’elevata disponibilità di frutta e verdura per garantire il corretto apporto di vitamine, minerali e sostanze antiossidanti. Naturalmente ogni giocatore segue un percorso personalizzato. Le indicazioni nutrizionali cambiano in base alle caratteristiche individuali, agli obiettivi di composizione corporea, al ruolo ricoperto in campo, al minutaggio previsto e anche all’eventuale necessità di recuperare da piccoli stop fisici o infortuni. È questa la filosofia che accompagna la Roma nel ritiro gallese. Perché la preparazione non si misura soltanto nei chilometri percorsi o nei pesi sollevati, ma anche in ciò che finisce nel piatto. Il ritiro diventa così l’occasione per consolidare abitudini alimentari corrette destinate ad accompagnare la squadra per tutta la stagione. L’obiettivo finale, infatti, va ben oltre il semplice mangiare bene: creare le condizioni ideali affinché ogni giocatore possa allenarsi con intensità, recuperare rapidamente e offrire il massimo rendimento quando il pallone inizierà davvero a pesare.

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