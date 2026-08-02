Intensità, ritmo e pressione: la Roma si allena con Kourialikis ma senza Wesley

INVIATO A CARDIFF - La risposta al ko contro il Cardiff passa dal lavoro. Nessun giorno di riposo, nessuna concessione. La Roma è tornata subito in campo al WRU National Centre of Excellence di Hensol e lo ha fatto con la ricetta di Gasperini: corsa, intensità e ritmi altissimi, nonostante un caldo anomalo abbia accompagnato la seduta, costringendo i giocatori a frequenti pause per bere e rinfrescarsi.

Davanti a una ventina di tifosi ammessi a bordocampo, il tecnico ha seguito ogni esercizio con lo sguardo fisso sui suoi giocatori, un modo per far capire che la prestazione contro il Cardiff appartiene già al passato, ma solo a patto di cambiare atteggiamento. Sul campo spazio a un'esercitazione di possesso palla a campo ridotto con continue rotazioni, mentre chi aveva giocato di più nell'amichevole ha alternato lavoro atletico e palestra.