Intensità, ritmo e pressione: la Roma si allena con Kourialikis ma senza Wesley
INVIATO A CARDIFF - La risposta al ko contro il Cardiff passa dal lavoro. Nessun giorno di riposo, nessuna concessione. La Roma è tornata subito in campo al WRU National Centre of Excellence di Hensol e lo ha fatto con la ricetta di Gasperini: corsa, intensità e ritmi altissimi, nonostante un caldo anomalo abbia accompagnato la seduta, costringendo i giocatori a frequenti pause per bere e rinfrescarsi.
Davanti a una ventina di tifosi ammessi a bordocampo, il tecnico ha seguito ogni esercizio con lo sguardo fisso sui suoi giocatori, un modo per far capire che la prestazione contro il Cardiff appartiene già al passato, ma solo a patto di cambiare atteggiamento. Sul campo spazio a un'esercitazione di possesso palla a campo ridotto con continue rotazioni, mentre chi aveva giocato di più nell'amichevole ha alternato lavoro atletico e palestra.
C'era grande curiosità soprattutto per vedere all'opera il nuovo arrivato Kourialikis. Il difensore greco ha sostenuto il primo allenamento con il gruppo accanto a Mancini, mostrando subito personalità e un buon inserimento nei meccanismi della squadra. In gol anche nella partita, ma anche assist man per la rete realizzata da Malen. Il centrale si è presentato nel migliore dei modi.
Le uniche preoccupazioni sono arrivate dall'infermeria. Wesley non ha svolto la parte tattica per la distorsione alla caviglia destra rimediata contro il Cardiff, mentre Neil El Aynaoui ha lasciato in anticipo la partitella dopo aver avvertito un fastidio al ginocchio sinistro. Dopo un confronto con lo staff medico ha comunque ripreso a correre intorno al campo per completare il lavoro di scarico.