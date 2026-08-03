Bah, altro calvario: nuova rottura del legamento crociato

INVIATO A CARDIFF - Un calvario senza fine. Mohamed Bah ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l’amichevole contro il Cardiff. Il diciannovenne sarà sottoposto prossimamente a intervento chirurgico dal Dr. Georg Ahlbaumer. I tempi di recupero sono stimati in circa nove mesi.

Un altro lungo infortunio per il giovane centrocampista gambiano dopo la rottura del crociato nel 2024, durante il ritiro estivo con De Rossi, riportò la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, venendo poi operato a Saint Moritz e restando fuori per undici mesi.