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Europei di nuoto a Parigi, l'Italia è ancora sul podio: bronzo nell'artistico© EPA

Europei di nuoto a Parigi, l'Italia è ancora sul podio: bronzo nell'artistico

Nella prova a squadre femminile le azzurre centrano una medaglia arrivando dietro a Russia e Spagna
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TagsNuoto
Roma

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L'Italia va ancora a medaglia agli Europei di nuoto a Parigi, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice collezionano un totale di 256.1558 punti (133.8808 elementi, 122.2750 impressione artistica) con la routine ispirata ad "Angeli e Demoni", piazzandosi dietro alla Russia (prima con 285.0346) e alla Spagna (seconda con 282.3541 punti). Nel preliminare le azzurre si erano classificate sempre terze con 235.7041 punti, a ridosso delle spagnole (266.5275)

La classifica

Ai piedi del podio c'è la Grecia, quarta con 234.5287, appena davanti ai padroni di casa della Francia, quinti a quota 232.5472. Completano la classifica Ucraina (220.9466), Israele (214.2970) e Gran Bretagna (193.5646). Si tratta dell'ottava medaglia per l'Italia agli Europei delle discipline acquatiche di Parigi, la quinta dal nuoto artistico e la seconda di bronzo, che si aggiunge a tre ori e tre argenti.

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