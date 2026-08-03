Europei di nuoto a Parigi, l'Italia è ancora sul podio: bronzo nell'artistico

L'Italia va ancora a medaglia agli Europei di nuoto a Parigi, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice collezionano un totale di 256.1558 punti (133.8808 elementi, 122.2750 impressione artistica) con la routine ispirata ad "Angeli e Demoni", piazzandosi dietro alla Russia (prima con 285.0346) e alla Spagna (seconda con 282.3541 punti). Nel preliminare le azzurre si erano classificate sempre terze con 235.7041 punti, a ridosso delle spagnole (266.5275)