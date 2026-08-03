Pellegrini aspetta la Roma e si allena da solo: spunta un video sui social

Sarebbe solo questione di tempo, ma intanto Lorenzo Pellegrini ingrassa le file dei giocatori disoccupati. L'accordo con la Roma per far rientrare l'ex capitano arrivato a scadenza sarebbe già stato trovato, ma nel frattempo agosto è iniziato ed ecco spuntare sui social il personalissimo ritiro estivo di 'Pelle', che si allena con grande professionalità in attesa di una chiamata.