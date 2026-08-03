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lunedì 3 agosto 2026
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Pellegrini aspetta la Roma e si allena da solo: spunta un video sui social

L'ex capitano giallorosso non perde la speranza di rientrare nell'organico di Gasperini e mostra il suo 'ritiro'
1 min
TagsRomaPellegriniGasperini
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Sarebbe solo questione di tempo, ma intanto Lorenzo Pellegrini ingrassa le file dei giocatori disoccupati. L'accordo con la Roma per far rientrare l'ex capitano arrivato a scadenza sarebbe già stato trovato, ma nel frattempo agosto è iniziato ed ecco spuntare sui social il personalissimo ritiro estivo di 'Pelle', che si allena con grande professionalità in attesa di una chiamata.

L'allenamento di Pellegrini sui social

Con una storia pubblicata sul suo profilo ig, Pellegrini si mostra mentre svolge un allenamento che per intensità e varietà di esercizi, farebbe pensare a Trigoria, mentre invece si parla di un'iniziativa personale, per presentarsi pronto in caso di convocazione per il vero ritiro con la squadra di Gasperini.

Infortunio alle spalle, Lorenzo attende una chiamata

Reduce da un'operazione si spera risolutiva per ripulire la fastidiosa cicatrice al retto femorale della coscia destra, che lo ha costretto a saltare l'ulima parte della scorsa stagione e la festa per il ritorno in Champions, l'ex capitano giallorosso si allena e attende solamente la chiamata del club, per sancire un accordo teoricamente già raggiunto per un biennale fino al 2028 da 2,5 milioni più bonus.

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