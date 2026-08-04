Roma, una sfida storica: Gasperini vuole riscattare la prova con il Cardiff

C'è un'intera cittadina che aspetta con il fiato sospeso. A Newport l'aria è quella delle grandi occasioni, con un entusiasmo che cresce di ora in ora tra le strade del centro storico, sulle rive dell'estuario del fiume Usk, dove gli appassionati di calcio e i tifosi del Newport County parlano di un solo argomento: la sfida di questa sera contro la Roma al Rodney Parade da novemila posti, uno stadio costruito addirittura nel 1877. Un appuntamento che ha il sapore del Davide contro Golia. Da una parte una squadra che milita nella quarta serie inglese, ultimo gradino del professionismo, dall'altra un club che sta preparando il ritorno sul palcoscenico della Champions League.

Maglia celebrativa per il Newport County L’attesa è diventata quasi adrenalinica. Il Newport County ha voluto trasformare questa amichevole in un evento storico, realizzando perfino una maglia celebrativa in edizione limitata, battezzata "Imperium", destinata a essere indossata soltanto in questa occasione. Una scelta che affonda le radici nella storia della città. Newport, infatti, sorge sull'antica Caerleon, il fortilizio romano che tra il 75 e il 300 d.C. ospitava la Legio II Augusta. Un legame con Roma che va ben oltre il calcio e che rende questa sfida ancora più suggestiva. E c'è anche un'altra curiosità che rende l'atmosfera ancora più affascinante: Caerleon è da sempre indicata come una delle località più strettamente associate alla leggendaria Camelot di Re Artù. Secondo la tradizione, proprio l'anfiteatro romano ancora oggi visibile avrebbe ispirato la celebre Tavola Rotonda. Insomma, per Newport ospitare la Roma è molto più di una semplice partita: è una giornata destinata a entrare nella memoria della città.