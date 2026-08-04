Roma, una sfida storica: Gasperini vuole riscattare la prova con il Cardiff
C'è un'intera cittadina che aspetta con il fiato sospeso. A Newport l'aria è quella delle grandi occasioni, con un entusiasmo che cresce di ora in ora tra le strade del centro storico, sulle rive dell'estuario del fiume Usk, dove gli appassionati di calcio e i tifosi del Newport County parlano di un solo argomento: la sfida di questa sera contro la Roma al Rodney Parade da novemila posti, uno stadio costruito addirittura nel 1877. Un appuntamento che ha il sapore del Davide contro Golia. Da una parte una squadra che milita nella quarta serie inglese, ultimo gradino del professionismo, dall'altra un club che sta preparando il ritorno sul palcoscenico della Champions League.
Maglia celebrativa per il Newport County
L’attesa è diventata quasi adrenalinica. Il Newport County ha voluto trasformare questa amichevole in un evento storico, realizzando perfino una maglia celebrativa in edizione limitata, battezzata "Imperium", destinata a essere indossata soltanto in questa occasione. Una scelta che affonda le radici nella storia della città. Newport, infatti, sorge sull'antica Caerleon, il fortilizio romano che tra il 75 e il 300 d.C. ospitava la Legio II Augusta. Un legame con Roma che va ben oltre il calcio e che rende questa sfida ancora più suggestiva. E c'è anche un'altra curiosità che rende l'atmosfera ancora più affascinante: Caerleon è da sempre indicata come una delle località più strettamente associate alla leggendaria Camelot di Re Artù. Secondo la tradizione, proprio l'anfiteatro romano ancora oggi visibile avrebbe ispirato la celebre Tavola Rotonda. Insomma, per Newport ospitare la Roma è molto più di una semplice partita: è una giornata destinata a entrare nella memoria della città.
Gasperini si aspetta una reazione
Per i giallorossi, però, il significato del match va oltre il fascino della cornice: cancellare immediatamente il ko col Cardiff. Gasp pretende risposte sotto ogni punto di vista, da quello atletico a quello tattico, e dovrebbe ripartire ancora una volta dalla formazione migliore per aumentare il minutaggio dei titolari e accelerarne la crescita di condizione. Qualche novità sarà inevitabile. Wesley verrà risparmiato dopo il trauma contusivo alla caviglia, con Rensch pronto a traslocare sulla corsia sinistra e il giovane Lulli destinato a trovare spazio sulla fascia destra. Restano da valutare anche le condizioni di El Aynaoui, ancora alla ricerca della migliore forma fisica: se sarà pronto giocherà in mezzo al campo accanto a Cristante, altrimenti potrebbe essere confermato Mannini, già adattato in quel ruolo dopo l'infortunio di Bah. Davanti, invece, spazio alle rotazioni. Gasperini ha in mente una staffetta per distribuire minuti e verificare lo stato di forma di tutti gli attaccanti: Dybala, Soulé e Castro si alterneranno con Malen, Vaz e Cherubini, in una serata che dovrà servire soprattutto a costruire certezze. Perché al di là del risultato, la Roma ha bisogno di ritrovare intensità, concentrazione, equilibrio tattico e brillantezza fisica. Newport sogna l'impresa della vita, i giallorossi cercano invece una risposta forte dopo Cardiff.
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