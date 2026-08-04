Dove vedere Newport County-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
C'è un'intera cittadina che aspetta con il fiato sospeso. A Newport l'aria è quella delle grandi occasioni, con un entusiasmo che cresce di ora in ora tra le strade del centro storico, sulle rive dell'estuario del fiume Usk, dove gli appassionati di calcio e i tifosi del Newport County parlano di un solo argomento: la sfida di questa sera contro la Roma al Rodney Parade da novemila posti, uno stadio costruito addirittura nel 1877. Un appuntamento che ha il sapore del Davide contro Golia. Da una parte una squadra che milita nella quarta serie inglese, ultimo gradino del professionismo, dall'altra un club che sta preparando il ritorno sul palcoscenico della Champions League. Per i giallorossi, però, il significato del match va oltre il fascino della cornice: cancellare immediatamente il ko col Cardiff. Gasp pretende risposte sotto ogni punto di vista, da quello atletico a quello tattico, e dovrebbe ripartire ancora una volta dalla formazione migliore per aumentare il minutaggio dei titolari e accelerarne la crescita di condizione.
Newport County-Roma, l'orario
L'amichevole tra Newport County e Roma è in programma oggi, martedì 4 agosto, alle 20 (ore italiane) al Rodney Parade di Newport, a Newport, in Galles. Dopo i test contro Cardiff e Newport County il trittico di sfide in Galles della Roma, nel mese di agosto, proseguirà con la sfida con il Brighton. Il precampionato si chiuderà ufficialmente con l'affascinante match del 15 agosto al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund.
Dove vedere Newport County-Roma in diretta tv
Newport County-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Newport County-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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