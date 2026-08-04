Galantic, immersione totale nella Roma: il Ceo conquista tutti in Galles

INVIATO A CARDIFF - Non è soltanto un osservatore. Non è una figura istituzionale rimasta sullo sfondo. Nel ritiro della Roma in Galles c'è una presenza che, giorno dopo giorno, sta dimostrando un peso sempre più evidente: quella di John Galantic. Il nuovo Ceo giallorosso , ufficializzato lo scorso 29 luglio, ha scelto di vivere la squadra dall'interno, respirandone ritmi, abitudini e dinamiche fin dal primo momento.

Arrivato quattro giorni fa nel quartier generale di Hensel, Galantic non ha perso tempo . È sempre accanto al gruppo durante gli allenamenti, segue da vicino il lavoro dello staff tecnico e approfitta dei momenti di tranquillità nel resort che ospiterà la Roma fino al 7 agosto per confrontarsi con giocatori, dirigenti e dipendenti. Un'immersione completa nella realtà romanista, con un obiettivo preciso: conoscere personalmente chi ogni giorno lavora per il club e costruire fin da subito un rapporto diretto con tutte le componenti della società.

Le impressioni raccolte in questi primi giorni sono più che positive. Il nuovo amministratore delegato viene descritto come una persona socievole, disponibile e dotata di una forte empatia, qualità che gli stanno permettendo di inserirsi rapidamente all'interno dell'ambiente giallorosso. Un approccio concreto, fatto di ascolto e presenza quotidiana, che sta lasciando il segno.

Galantic presente e vicino al club: i colloqui con Gasperini in ritiro

Particolarmente intenso è anche il rapporto con Gasperini. I colloqui tra il tecnico e il Ceo sono ormai una costante del ritiro: prima e dopo ogni allenamento i due si ritrovano sul campo oppure nella sala dedicata alla preparazione delle sedute per confrontarsi sui temi della squadra. Un dialogo continuo che testimonia la volontà di procedere nella stessa direzione, condividendo idee e strategie fin dall'inizio della nuova stagione.

Galantic era naturalmente presente a Cardiff per la prima amichevole estiva e questa sera seguirà da vicino anche il secondo test del ritiro, a Newport. Un'altra tappa di un percorso iniziato con grande entusiasmo da chi ha scelto personalmente di lasciare il gruppo Tod's per sposare il progetto della famiglia Friedkin e della Roma.

È il segnale che tutto l'ambiente aspettava. Una dirigenza presente, vicina alla squadra e coinvolta nella quotidianità del club. Galantic ha deciso di entrare nel mondo romanista senza filtri e senza distanze: una presenza costante destinata ad accompagnare la Roma per tutta la stagione, con l'obiettivo di creare quel legame tra società e campo che rappresenta uno degli ingredienti fondamentali per costruire un progetto vincente.