Roma, Wesley torna a lavorare con il gruppo: Gasperini sorride
Buone notizie in casa giallorossa a poche ore dall'amichevole con il Newport: il brasiliano si è allenato e non ha sentito dolore alla caviglia
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INVIATO A CARDIFF- Buone notizie per la Roma a poche ore dal test amichevole contro il Newport. Wesley questa mattina è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo: il problema alla caviglia rimediato nel corso dell’amichevole precedente contro il Cardiff è definitivamente alle spalle e adesso il giocatore corre e calcia normalmente senza sentire dolore. Questa mattina il brasiliano si è allenato con la squadra, Gasperini deciderà tra poche ore se impiegarlo nell’amichevole di questa sera, oppure se lasciarlo a riposo per i prossimi allenamenti.
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