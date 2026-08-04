Roma, Wesley torna a lavorare con il gruppo: Gasperini sorride  

INVIATO A CARDIFF- Buone notizie per la Roma a poche ore dal test amichevole contro il Newport. Wesley questa mattina è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo: il problema alla caviglia rimediato nel corso dell’amichevole precedente contro il Cardiff è definitivamente alle spalle e adesso il giocatore corre e calcia normalmente senza sentire dolore. Questa mattina il brasiliano si è allenato con la squadra, Gasperini deciderà tra poche ore se impiegarlo nell’amichevole di questa sera, oppure se lasciarlo a riposo per i prossimi allenamenti.