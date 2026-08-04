Totti e la vacanza con... Guardiola: la foto sui social accende i tifosi della Roma

Incontro speciale tra i due ex compagni giallorossi nella stagione 2002/2003: lo scatto ha fatto il giro del web

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Pubblicato il 04.08.2026, 13:22 (Aggiornato il 04.08.2026, 13:33)

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Incontro speciale in vacanza tra Francesco Totti e Pep Guardiola. La leggenda della Roma nei giorni scorsi sta documentando sui social la sua vacanza estiva in montagna insieme alla compagna Noemi. Sul suo profilo ufficiale ha anche pubblicato una storia insieme all'allenatore spagnolo, suo ex compagno di squadra alla Roma nella stagione 2002/2003. Totti ha pubblicato la storia scrivendo "Che incontri", con in sottofondo la celebre canzone degli 883 "Gli anni".

 

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Guardiola e l'esperienza alla Roma con Totti: lo scatto nostalgico

Uno scatto nostalgico che ha scatenato i tifosi della Roma. L'esperienza di Guardiola nella Capitale con Capello in panchina è durata una manciata di mesi. Lo spagnolo giocò appena sei partite nella prima parte della stagione 2002/2003 tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, per poi lasciare i giallorossi a gennaio per rimanere in Serie A e firmare con il Brescia di Mazzone.

 

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Al momento del suo arrivo alla Roma, un anno dopo il terzo scudetto dei giallorossi, Guardiola nella conferenza stampa di presentazione scherzò sul numero di maglia: "Vorrei la maglia numero 10, ma so che qui alla Roma è del signor Francesco Totti e allora non la chiedo neppure...". Nonostante Guardiola non ebbe molta fortuna nella sua esperienza con la Roma, l'amicizia con l'allora capitano dei giallorossi è rimasta immutata.

 

 

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