Amichevoli
martedì 4 agosto 2026
Rodney Parade
1 - 4
Terminata
- K. Cameron, 85' (ass. : H. Biggins)
Amichevoli
martedì 4 agosto 2026
Rodney Parade
- M. Hermoso, 37' (ass. : S. Castro)
- S. Castro , (Rig.), 54'
- K. Koulierakis, 59' (ass. : P. Dybala)
- M. Soulé, 81' (ass. : M. Hermoso)
1 - 4
Terminata
Segnano Castro e Koulierakis, la Roma supera il Newport County. Ora Gasperini aspetta i rinforzi
9 min
Pubblicato il 04.08.2026, 19:14 (Aggiornato il 04.08.2026, 22:15)
Castro e Koulierakis, avanza la nuova Roma. I primi due volti nuovi dell'estate giallorossa vanno a segno nell'amichevole con il Newport County e lanciano segnali incoraggianti a Gasperini, che ora aspetta gli altri rinforzi per completare la squadra in vista della nuova stagione. Dopo la brutta prestazione contro il Cardiff, i giallorossi rispondono con una prova positiva e, a venti giorni dall'esordio in campionato, danno avvisaglie di crescita della condizione generale. Al Rodney Parade, contro la formazione di casa che milita nella quarta serie inglese, Gasperini ha ruotato tutti giocatori a disposizione (assenti Malen e Pisilli). Confermate le ottime sensazioni su Dybala, che sta svolgendo un precampionato brillante. Grande attenzione e curiosità sui due nuovi acquisti. L'ex Bologna ha sbagliato qualche appoggio di troppo, ma ha segnato su rigore il suo primo gol giallorosso. Il difensore ha fatto intravedere le sue qualità sulla marcatura e sui colpi di testa. Rivivi la partita in diretta con noi:
21:50
45' - Finisce la partita: Newport County-Roma 1-4
Senza dare recupero, l'arbitro fischia la fine della partita. La squadra di Gasperini segna quattro gol: in rete Hermoso, Castro su rigore, Koulierakis e Soulé.
21:45
40' - Gol di Cameron: Newport County-Roma 1-4
La difesa della Roma si distrae e da una punizione dalla trequarti arriva il colpo di testa del giocatore del Newport che supera Gollini.
21:44
38' - Ultime sostituzioni per Gasperini
Escono Cristante, Hermoso, El Aynaoui e Mancini. Dentro Cherubini, Mannini, Panico e Nardin.
21:41
36' - Soulé di sinistro: Newport County-Roma 0-4
L'argentino segna il quarto gol giallorosso con una sua classica giocata dal limite: preciso sinistro a girare sul secondo palo e palla in rete.
21:35
30' - Altre sostituzioni per la Roma
Dentro anche Gollini, Ziolkowski e Reale per Svilar, Ndicka e Wesley.
21:27
22' - Primi cambi per Gasperini
Escono Castro, Dybala, Koulierakis e Rensch. Entrano Robinio Vaz, Soulé, Ghilardi e Lulli.
21:25
20' - Brutto fallo di Evans su Dybala: feroci proteste della Roma
Dybala si invola in contropiede e viene travolto da una brutta entrata da dietro. Per fortuna l'argentino si rialza subito, ma tutta la squadra scatta per protestare a difesa del compagno. Il difensore del Newport viene ammonito.
21:19
14' - Koulierakis segna di testa: Newport County-Roma 0-3
Dopo il gol di Castro, arriva anche la rete del difensore greco su perfetto cross dalla sinistra di Dybala.
21:14
9' - Castro segna su rigore: Newport County-Roma 0-2
Hermoso si guadagna un rigore, lo batte l'attaccante argentino che spiazza il portiere e raddoppia.
21:08
3' - Svilar ancora su Biggins
Come nel primo tempo, il portiere della Roma salva sulla conclusione pericolosa dall'attaccante del Newport.
21:05
1' - Inizia il secondo tempo
Arriva il calcio d'inizio battuto dalla squadra giallorossa.
20:48
48' - Finisce il primo tempo: Newport County-Roma 0-1
Dopo tre minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine dei primi 45': dopo un avvio di gara incerto, la squadra di Gasperini è cresciuta con il passare dei minuti trovando al 38' il gol con Hermoso. Bene Dybala e Cristante, segnali positivi dal nuovo arrivato Koulierakis.
20:38
38' - Sblocca Hermoso: Newport County-Roma 0-1
Bello spunto di Cristante che ruba palla a centrocampo e serve Castro sulla sinistra. L'attaccante argentino mette al centro dove, dopo un elegante velo del centrocampista, Hermoso è pronto e di sinistro segna la prima rete romanista.
20:30
30' - Dybala il più attivo della Roma
Scambia, scatta, inventa passaggi filtranti: l'argentino è il migliore dei giallorossi in questa prima mezzora di gioco.
20:18
18' - Castro ci prova
L'attaccante argentino arriva su una palla vagante in area, ma la sua conclusione di destro viene ribattuta.
20:14
14' - Svilar salva su Doidge
Il portiere della Roma salva tutto in uscita sul tiro dell'attaccante del Newport.
20:13
13' - Castro pericoloso
Angolo dalla destra battuto da Dybala e l'attaccante argentino sul secondo palo tenta l'assist per un compagno di squadra.
20:04
4' - Occasione per il Newport County
La Roma è poco reattiva in difesa, Biggins ci prova da fuori area con un bel pallonetto deviato da Svilar sulla traversa.
20:00
1' - Newport County-Roma, inizia la partita
Arriva il calcio d'inizio battuto dalla squadra inglese.
19:45
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19:30
Ryan Friedkin a Newport con la squadra: le riunioni con Gasp per il mercatoA sorpresa il vicepresidente del club è sbarcato in Galles: seguirà i prossimi giorni del ritiro (dal nostro inviato Jacopo Aliprandi). Leggi la news.
19:20
Continua il precampionato dei giallorossiDopo il 3-3 di Cannes e la sconfitta di Cardiff, la squadra di Gasperini sfida oggi il Newport County mentre sabato sarà impegnata contro il Brighton. Il precampionato della Roma si chiuderà con l'amichevole del 15 agosto al Signal Iduna Park con il Borussia Dortmund.
19:10
La formazione della RomaROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Rensch, Hermoso, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Cristante; Castro. All. Gasperini.
Rodney Parade, Newport
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