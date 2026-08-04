Castro e Koulierakis, avanza la nuova Roma. I primi due volti nuovi dell'estate giallorossa vanno a segno nell'amichevole con il Newport County e lanciano segnali incoraggianti a Gasperini, che ora aspetta gli altri rinforzi per completare la squadra in vista della nuova stagione. Dopo la brutta prestazione contro il Cardiff, i giallorossi rispondono con una prova positiva e, a venti giorni dall'esordio in campionato, danno avvisaglie di crescita della condizione generale. Al Rodney Parade, contro la formazione di casa che milita nella quarta serie inglese, Gasperini ha ruotato tutti giocatori a disposizione (assenti Malen e Pisilli). Confermate le ottime sensazioni su Dybala, che sta svolgendo un precampionato brillante. Grande attenzione e curiosità sui due nuovi acquisti. L'ex Bologna ha sbagliato qualche appoggio di troppo, ma ha segnato su rigore il suo primo gol giallorosso. Il difensore ha fatto intravedere le sue qualità sulla marcatura e sui colpi di testa. Rivivi la partita in diretta con noi: