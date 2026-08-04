Newport, dai gladiatori alle sciarpe giallorosse: che festa per la Roma

Tutto è pronto per la grande sfida di football. Il prato è in condizioni perfette, lo store è attrezzato per vendere i gadget della partita tra sciarpe giallorosse, bandiere e maglie, sono arrivati addirittura i centurioni per posare con i tifosi tra gli stand accanto all’impianto. Il Rodney Parade, novemila posti. Costruito addirittura nel 1877, è il secondo stadio più antico della Football League, dopo il Deepdale di Preston. Uno stadio clamoroso per una squadra di quarta categoria. This is football.