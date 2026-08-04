Newport, dai gladiatori alle sciarpe giallorosse: che festa per la Roma
Tutto è pronto per la grande sfida di football. Il prato è in condizioni perfette, lo store è attrezzato per vendere i gadget della partita tra sciarpe giallorosse, bandiere e maglie, sono arrivati addirittura i centurioni per posare con i tifosi tra gli stand accanto all’impianto. Il Rodney Parade, novemila posti. Costruito addirittura nel 1877, è il secondo stadio più antico della Football League, dopo il Deepdale di Preston. Uno stadio clamoroso per una squadra di quarta categoria. This is football.
Newport County-Roma, un evento storico
Il Newport County ha trasformato l’amichevole di stasera in un evento storico, realizzando perfino una maglia celebrativa in edizione limitata, battezzata "Imperium". Una scelta che affonda le radici nella storia della città. Newport, infatti, sorge sull'antica Caerleon, il fortilizio romano che tra il 75 e il 300 d.C. ospitava la Legio II Augusta. Insomma, una partita sentita, una partita storica per una squadra che ha preparato tutto per rendere la serata una grande festa.
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