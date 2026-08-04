Roma, Ryan Friedkin a Newport con la squadra: le riunioni con Gasp per il mercato

INVIATO A NEWPORT - Ryan Friedkin è sbarcato in Galles. A sorpresa il vicepresidente del club giallorosso è atterrato a Cardiff e nel pomeriggio è arrivato allo stadio di Newport per seguire l’amichevole contro la selezione locale. Ryan seguirà i prossimi giorni di ritiro a Helson, e avrà naturalmente riunioni di mercato con Gasperini e il suo Ceo Galantic presente in città.