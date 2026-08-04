Gasperini diretta dopo Newport County-Roma: le interviste e le parole in tv LIVE

La Roma dopo il ko per 4-1 contro il Cardiff rialza la testa nel secondo match del ritiro in Galles. I giallorossi dominano il match contro il Newport County grazie alle reti nel primo tempo di Hermoso e di Castro su rigore e nella ripresa di Koulierakis (al debutto con la maglia romanista da titolare) e Soulé, che anticipa il gol della bandiera di Cameron. Segui tutte le parole in diretta dell'allenatore giallorosso con Il Corriere dello Sport-Stadio.

Roma Newport riscopre l'Impero Romano: che accoglienza per i giallorossi Guarda la gallery 22:20 Hermoso: "Io a centrocampo? Mancano dei compagni che devono arrivare..." "È stata una grande partita, soprattutto nel secondo tempo loro hanno iniziato a pressare ed era un po' più difficile ma noi abbiamo iniziato a giocare. Per me era un ruolo un po' diverso, ma mi sono trovato bene con i compagni. L'importante è vincere perché questo porta fiducia per le prossime partite. Come mi ha spiegato Gasperini la scelta di mettermi a centrocampo? Sappiamo che mancano dei compagni che devono arrivare. Ci alleniamo per migliorarci ogni volta e proviamo di fare le cose come il mister vuole. Dobbiamo avere la mentalità di fare il ruolo con cui il mister ti mette in campo. Certo, all'inizio è un po' diverso: per la testa, per il movimento, è una posizione un po' diversa ma alla fine mi sono trovato molto bene"