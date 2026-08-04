Gasperini diretta dopo Newport County-Roma: le interviste e le parole in tv LIVE

La Roma dopo il ko per 4-1 contro il Cardiff rialza la testa nel secondo match del ritiro in Galles. I giallorossi dominano il match contro il Newport County grazie alle reti nel primo tempo di Hermoso e di Castro su rigore e nella ripresa di Koulierakis (al debutto con la maglia romanista da titolare) e Soulé, che anticipa il gol della bandiera di Cameron. Segui tutte le parole in diretta dell'allenatore giallorosso con Il Corriere dello Sport-Stadio.
22:20
Hermoso: "Io a centrocampo? Mancano dei compagni che devono arrivare..."
"È stata una grande partita, soprattutto nel secondo tempo loro hanno iniziato a pressare ed era un po' più difficile ma noi abbiamo iniziato a giocare. Per me era un ruolo un po' diverso, ma mi sono trovato bene con i compagni. L'importante è vincere perché questo porta fiducia per le prossime partite. Come mi ha spiegato Gasperini la scelta di mettermi a centrocampo? Sappiamo che mancano dei compagni che devono arrivare. Ci alleniamo per migliorarci ogni volta e proviamo di fare le cose come il mister vuole. Dobbiamo avere la mentalità di fare il ruolo con cui il mister ti mette in campo. Certo, all'inizio è un po' diverso: per la testa, per il movimento, è una posizione un po' diversa ma alla fine mi sono trovato molto bene"
22:15
La dirigenza in Galles
Nella quinta amichevole del precampionato giallorosso, presente quasi tutta la dirigenza del club di Trigoria: il vicepresidente Ryan Friedkin, il Ceo John Galantic e il Chief Revenue Officer Michael Gandler
22:03
Gasperini furioso contro l'allenatore del Newport
L'entrataccia su Dybala nella ripresa, lanciato solo nella metà campo avversaria, scatena la rissa in campo tra le due squadre, fa arrabbiare moltissimo anche Gian Piero che si scaglia verbalmente contro la panchina avversaria e Nelson Jardim, accusandolo e dando il via a un acceso diverbio. Fortunatamente la litigata tra i due dura poco e il clima si rasserena quasi subito
21:55
La Roma ne fa quattro al Newport: a segno anche Castro e Koulierakis
Aveva chiesto una reazione Gasperini dopo la brutta prestazione di tre giorni fa e l'ha avuta anche grazie ai due nuovi arrivati, Castro e Koulierakis, a venti giorni dall'esordio in campionato
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21:52
Fallaccio su Dybala: scatta la rissa tra la Roma e il Newport
Brutto intervento di Cameron Evans sulla Joya durante l'amichevole in Galles: si scaldano gli animi in campo
21:50
Roma, Ryan Friedkin a Newport con la squadra: le riunioni con Gasp per il mercato
INVIATO A NEWPORT - Ryan Friedkin è sbarcato in Galles. A sorpresa il vicepresidente del club giallorosso è atterrato a Cardiff e nel pomeriggio è arrivato allo stadio di Newport per seguire l’amichevole contro la selezione locale. Ryan seguirà i prossimi giorni di ritiro a Helson, e avrà naturalmente riunioni di mercato con Gasperini e il suo Ceo Galantic presente in città...
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Stadio Rodney Parade di Newport, Cardiff (Galles)